В Республике Саха (Якутии) продолжаются поисково-спасательные работы. Там пытаются выяснить судьбу вертолета Robinson R44II, который прекратил выходить на связь около 00:40. Сейчас в Якутии уже 19:00, а вертолет до сих пор не найден.

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Что известно о "приключении" с Robinson

О том, что с Robinson произошла какая-то беда, авиационный космический центр поиска и спасения узнал, поскольку на воздушном судне сработал аварийный радиомаяк. Тогда вертолет находился в 80 километрах от населенного пункта Чагда. Он выполнял незарегистрированный рейс в Алданском районе. После этого экипаж прекратил выходить на связь.

Сотрудники Якутской региональной поисково-спасательной базы отправились на поиски из аэропорта Маган под Якутском. Расстояние до сработавшего маяка около 440 километров. В поисках задействованы воздушные суда компании "Полярные авиалинии".

На борту вертолета находился пилот и 3 пассажира. По данным источника SakhaDay, речь идет о пилоте и трех сотрудниках ФСБ.

Между тем в МЧС Якутии отметили, что на частном вертолете находились гражданские лица. Информация о якобы сотрудниках силовых ведомств, распространяемая в сети не соответствует действительности, – отметили там.

Напомним, что незапланированные происшествия с российскими самолетами в последнее время случаются довольно часто. Неделю назад в Московской области разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet, который совершал свой первый полет после ремонта. На следующий день другой Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку. На борту находились 103 человека.