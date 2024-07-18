Как сообщают российские паблики, Boeing-777, следовавший из Дели в Сан-Франциско, запросил аварийную посадку, когда находился в небе над Красноярской областью.

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Что произошло

Предварительно, отмечалось, что во время полета прекратил работать один из двигателей. Известно, что перед вылетом его проверяли индийские инженеры. Впоследствии после того, как борт Air India успешно приземлился в Красноярске, была названа другая версия чрезвычайной ситуации – в грузовом отсеке лайнера сработал детектор возгорания.

"Боинг" перевозил 216 пассажиров и 16 членов экипажа.

Напомним, что в России за два дня подряд произошли аварии с пассажирскими самолетами Sukhoi Superjet 100. Утром 13 июля Sukhoi Superjet 100, рейсом Нижневартовск – Минеральные Воды, совершил аварийную посадку. На борту находились 103 человека. Днем ранее самолет этой же модели упал в Подмосковье. Он совершал свой первый полет после ремонта – и упал через 20 километров после взлета. На борту находились только три члена экипажа – они погибли.