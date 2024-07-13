Утром 13 июля СМИ сообщили, что Sukhoi Superjet 100, рейсом Нижневартовск – Минеральные Воды, готовится к аварийной посадке. Днем ранее самолет этой же модели упал в Подмосковье.

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Проблемы у Sukhoi Superjet 100

Как утверждает Южная транспортная прокуратура России самолет Sukhoi Superjet 100 из Нижневартовска уже совершил аварийную посадку в Минводах. Причиной называют официально называют "технические неполадки".

Он запросил экстренную посадку из-за отказа генератора. Приземление прошло штатно в аэропорту назначения,

– сообщают россияне.

По данным российских СМИ, в это время на борту находились 103 человека.

Проблемы "сухого" самолета

Днем ранее в Подмосковье разбился самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежавший компании "Газпром". Он совершал свой первый полет после ремонта – и упал через 20 километров после взлета. На борту находились только три члена экипажа – они погибли.

Стоит указать, что хоть в России называют самолет Sukhoi Superjet 100 "отечественной разработкой", абсолютное большинство деталей в нем составляли именно иностранные компоненты. Санкции после 2022 года должны были бы остановить разработку этих бортов, однако россияне решили начать "импортозамещение". Что ж, теперь можно увидеть последствия такого подхода.