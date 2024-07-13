Зранку 13 липня ЗМІ повідомили, що Sukhoi Superjet 100, рейсом Нижньовартовськ – Мінеральні Води, готується до аварійної посадки. Днем раніше літак цієї ж моделі впав у Підмосков'ї.

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Проблеми у Sukhoi Superjet 100

Як стверджує Південна транспортна прокуратура Росії літак Sukhoi Superjet 100 з Нижньовартовська вже здійснив аварійну посадку в Мінводах. Причиною називають офіційно називають "технічні неполадки".

Він запросив екстрену посадку через відмову генератора. Приземлення пройшло штатно в аеропорту призначення,

– повідомляють росіяни.

За данними російських ЗМІ, у цей час на борту перебували 103 особи.

Проблеми "сухого" літака

Днем раніше у Підмосков'ї розбився літак Sukhoi Superjet 100, що належав компанії "Газпром". Він здійснював свій перший політ після ремонту – і впав за 20 кілометрів після злету. На борту перебували лише три члени екіпажу – вони загинули.

Варто вказати, що хоч у Росії називають літак Sukhoi Superjet 100 "вітчизняною розробкою", абсолютну більшість деталей у ньому становили саме іноземні компоненти. Санкції після 2022 року мали б зупинити розробку цих бортів, проте росіяни вирішили почати "імпортозаміщеніє". Що ж, тепер можна побачити наслідки такого підходу.