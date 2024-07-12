Російські ЗМІ стверджують, що начебто на борту крім трьох членів екіпажу нікого не було. За тими ж даними, усі вони загинули. Що відомо про літак, який впав у Підмосков'ї – читайте у матеріалі 24 Каналі.

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Характеристики літака

У Росії особливо полюбляють пишатися цим літаком як першою авіаційною розробкою після розпаду СРСР. Свій перший політ літак Sukhoi Superjet 100 здійснив у 2008 році, а через 3 роки вони уже опинилися в російських авіакомпаніях.

Sukhoi Superjet 100 має наступні заявлені росіянами характеристики:

довжина – 29,8 метра;

розмах крила – 27,8 метра;

висота – 10,3 метра;

максимальна злітна вага – 42 500 кілограмів (45 900 у новішій версії);

максимальна посадкова вага – 39 400 кілограмів;

максимальне комерційне навантаження – 12 250 кілограмів;

дальність польоту – 3 050 кілометрів (4 420 у новішій модифікації);

максимальна швидкість – 950 кілометрів на годину;

довжина розбігу – 1 530 метрів (1 800 метрів у новішій версії);

двигуни – 2 французько-російські PowerJet SaM146 потужністю 7 080 кінських сил кожен;

кількість пасажирських місць – 95 – 98.



Sukhoi Superjet 100 / Фото росЗМІ

Санкції в дії

Хоч у Росії називають літак Sukhoi Superjet 100 "вітчизняною розробкою", абсолютну більшість деталей у ньому становили саме іноземні компоненти, адже компанія-виробник "Сухой" працювала з такими компаніями як Alenia Aeronautica, Snecma та Boeing. Через це в 2022 році серійне виробництво цих літаків могло б зупинитися. Однак росіяни вирішили почати процес "імпортозаміщення" – замінити іноземні компоненти на російські. Хоча над частковим заміщенням у Росії почали працювати ще у 2018 році.

Sukhoi Superjet 100 / Фото росЗМІ

Перший "аналоговнєт" зразок "імпортозаміщеного" літака підняли в повітря у серпні 2023 року. Після цього його відправили, як кажуть пропагандисти, на плановий ремонт, де він перебував до липня цього року. І, як стверджують пропагандисти, саме цей зразок зазнав аварії.

Цікаво, що в рамках того ж таки "імпортозаміщення" росіяни нібито змогли замінити усі компоненти, окрім французько-російських двигунів. Та чи можуть росіяни обслуговувати їх без Франції – вочевидь, не надто добре.

Аварії за участю Sukhoi Superjet 100

За час існування літаків Sukhoi Superjet 100 відомо вже про 2 випадки авіакатастроф. Перша була у 2012 році – тоді літак Sukhoi Superjet 100 здійснював демонстраційний політ і зазнав аварії через що загинули близько 50 осіб. Ще один борт розбився 12 липня 2024 року.

Проте є чимало інших інцидентів, які найчастіше пов'язані з аварійними чи жорсткими посадками, оскільки найбільшою проблемою Sukhoi Superjet 100 є шасі. Відомо про щонайменше 4 такі випадки, коли були проблеми з шасі або відбувалася посадка без нього.



Sukhoi Superjet 100 / Фото росЗМІ

Також були випадки несправності двигунів. Найчастіше їх виявляли безпосередньо в повітрі, але у 2011 році літак Sukhoi Superjet 100 не зміг вилетіти з аеропорту в Мінську.

Цікаво, що для росіян будь-яка аварія за участю цього літака є чи не ударом по гідності, що видно по тому, як різнилися повідомлення про аварію в Підмосков'ї. Спершу російські пабліки повідомили про падіння Sukhoi Superjet 100, потім заявили, що це зовсім інший тип літака. Також були версії про те, що ніякої аварії не було. І врешті таки визнали аварію саме цього борту.