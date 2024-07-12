Про це повідомляють російські ЗМІ. У мережі також з'явилися кадри з місця падіння літака росіян, передає 24 Канал.

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Як виглядала авіатроща з літаком у Підмосков'ї

За словами очевидців, падіння літака сталося між селами Апраскіно та Мале Карасьове в районі Коломни Московської області. Росіяни розповідали, що спочатку борт різко знизився і зник за деревами, потім звідти пішов чорний дим. Потім прилетів гелікоптер, який завис над місцем пожежі.

Кадри з місця падіння літака у Підмосков'ї: дивіться відео

За попередніми даними, політ літака був тестовий, борт обкатували після ремонту – заздалегідь, із майданчика Луховицького авіаційного заводу. Лайнер належить "Газпром – Авіа" і летів у аеропорт "Внуково" у Москві. На місці падіння й досі стоїть великий стовп диму.

На місці падіння літака й досі стоїть дим: дивіться відео

Екіпаж літака Sukhoi Superjet 100, що розбився під Коломною, за даними російських ЗМІ, відводив борт від населених пунктів. Пілоти відхилилися від курсу, коли отримали сигнал системи про технічну несправність. І щоб повітряне судно не впало на будинки – відвели його у бік лісу.

Як очевидці бачили місце падіння літака у Підмосков'ї / Фото з російських телеграм-каналів

До слова, за фактом падіння борту в Підмосков'ї відкрито кримінальну справу щодо порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Розслідуванням інциденту займатиметься Міждержавний авіаційний комітет, за участю фахівців Росавіації.