Вдень 12 липня російські пабліки почали писати про авіакатастрофу у Підмосков'ї. Попередньо, там впав літак Sukhoi Superjet-100New-95, який належав "Газпром-Авіа". Згодом інформацію підтвердили і мнс Росії.

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Де завалився літак

Зазначається, що аварія сталася під Коломною. Це місто обласного підпорядкування на південному сході Московської області Росії, адміністративний центр Коломенського району, річковий порт. Від Москви до Коломни приблизно дві години їзди на машині.

Де розташована Коломна: дивіться на карті

Що ще пишуть росЗМІ про аварію у Московській області: