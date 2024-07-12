Об этом сообщают российские СМИ. В сети также появились кадры с места падения самолета россиян, передает 24 Канал.

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Как выглядела авиакатастрофа с самолетом в Подмосковье

По словам очевидцев, падение самолета произошло между селами Апраксино и Малое Карасево в районе Коломны Московской области. Россияне рассказывали, что сначала борт резко снизился и скрылся за деревьями, потом оттуда пошел черный дым. Затем прилетел вертолет, который завис над местом пожара.

Кадры с места падения самолета в Подмосковье: смотрите видео

По предварительным данным, полет самолета был тестовый, борт обкатывали после ремонта – заранее, с площадки Луховицкого авиационного завода. Лайнер принадлежит "Газпром-Авиа" и летел в аэропорт "Внуково" в Москве. На месте падения до сих пор стоит большой столб дыма.

На месте падения самолета до сих пор стоит дым: смотрите видео

Экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, разбившегося под Коломной, по данным российских СМИ, отводил борт от населенных пунктов. Пилоты отклонились от курса, когда получили сигнал системы о технической неисправности. И чтобы воздушное судно не упало на дома – отвели его в сторону леса.

Как очевидцы видели место падения самолета в Подмосковье / Фото из российских телеграм-каналов

К слову, по факту падения борта в Подмосковье открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием инцидента будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет, с участием специалистов Росавиации.