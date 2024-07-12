Одна з основних версій катастрофи Sukhoi Superjet 100 під Коломною – неякісна збірка під час ремонту. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Причина падіння Sukhoi Superjet 100

Пропагандисти писали, що через неякісну збірку під час набору висоти борт розігнався до вертикальних 40 метрів на секунду при нормі 12–15. Зазначили, що при такому перевантаженні екіпаж міг втратити свідомість у перші 5 хвилин після зльоту, а обидва двигуни – відмовити.

До речі, росЗМІ пишуть, що надзвичайні події зі схожим сценарієм траплялися й раніше. Наприклад, у 2010 році з літаком Як-42д "Іжавіа" у Челябінську та у 2018-му з Embraer 190 компанії Air Astana у Лісабоні. Обидва судна були після ремонту. В одному з випадків встановили перемикач керування стабілізатором догори ногами.

Російській пропагандисти також зазначили, що на біля лісу під Коломною, де впав SSJ 100, працюють медики й поліцейські. Незабаром приїдуть експерти міждержавного авіаційного комітету для огляду та вивезення уламків.

Яка ситуація на місці авіакатастрофи: дивіться відео