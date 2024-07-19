У Республіці Саха (Якутії) тривають пошуково-рятувальні роботи. Там намагаються з'ясувати долю гелікоптера Robinson R44II, який припинив виходити на зв'язок близько 00:40. Зараз в Якутії вже 19:00, а вертоліт досі не знайдено.

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Що відомо про "пригоду" з Robinson

Про те, що з Robinson сталася якась біда, авіаційний космічний центр пошуку та порятунку дізнався, оскільки на повітряному судні спрацював аварійний радіомаяк. Тоді вертоліт перебував за 80 кілометрів від населеного пункту Чагда. Він виконував незареєстрований рейс в Алданському районі. Опісля екіпаж припинив виходити на зв'язок.

Співробітники Якутської регіональної пошуково-рятувальної бази вирушили на пошуки з аеропорту Маган під Якутськом. Відстань до маяка, що спрацював, близько 440 кілометрів. У пошуках задіяні повітряні судна компанії "Полярні авіалінії".

На борту вертольота перебував пілот і 3 пасажири. За даними джерела SakhaDay, йдеться про пілота і трьох співробітників ФСБ.

Тим часом у МНС Якутії наголосили, що на приватному вертольоті перебували цивільні особи. Інформація про начебто співробітників силових відомств, що розповсюджується в мережі не відповідає дійсності, – зазначили там.

Нагадаємо, що незаплановані пригоди з російськими літаками востаннє трапляються доволі часто. Тиждень тому у Московській області розбився пасажирський літак Sukhoi Superjet, який здійснював свій перший політ після ремонту. Наступного дня інший Sukhoi Superjet здійснив аварійну посадку. На борту перебували 103 особи.