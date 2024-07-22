У понеділок вранці, 22 липня, інформаційні джерела опублікували супутникові знімки, зазначаючи, що стандартна кількість бортів Ту-95МС на базі "Оленья" становить від 10 до 12 одиниць.
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Скільки наразі бортів на аеродромі "Оленья"
Як наголошує телеграм-канал Tracking, станом на 09:50, 20 липня на авіабазі "Оленья" в Мурманській області перебували аж:
- 14 бортів Ту-95МС.
- 13 бортів Ту-22М3.
Споряджені Ту-95МС, ймовірно, 1, 3, 5, 6, 12, 14. Вони змінювали місце розташування в період зарядки Х-101 у період з 14 по 18 липня,
– пише паблік.
Аналітики припускають, що на базі "Оленья" Росія зібрала борти з трьох різних аеродромів. Йдеться про такі авіабази:
- "Оленья"
- "Енгельс-2"
- "Українка".
Супутникові кадри з трьох різних аеродромів Росії / Tracking
Зі зміною тактики завдання ракетних ударів важко сказати, коли борти здійснять бойовий виліт. Однак мінімум шість Ту-95МС готові до застосування,
– констатують експерти.
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Раніше ЗМІ публікували супутникові фото з аеродрому "Міллерово" після атаки дронів. Кадри підтвердили, що росіяни втратили паливно-мастильну базу та ангар для авіації. База на аеродромі частково вигоріла. Також постраждали цистерни з легкозаймистими речовинами.