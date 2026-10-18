Около 1700 человек оказались в ловушке: Сибига заявил о гуманитарной катастрофе в Олешках

В оккупированных Олешках в Херсонской области около 1700 человек оказались на грани полной гуманитарной катастрофы. Российские военные заминировали все выезды из города, морят людей голодом и запрещают хоронить тела погибших.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

Какова ситуация сейчас в Олешках?

По словам Сибиги, единственная дорога, ведущая из разрушенного города, полностью заминирована и находится под постоянным наблюдением вражеских ударных беспилотников. Любые попытки гражданских лиц выехать из населенного пункта сопряжены с прямой смертельной опасностью.

Соседняя река также заминирована оккупационными силами. Из-за блокады местные жители сомневаются, что смогут выжить в течение предстоящей зимы, потому что в городской больнице закончились все запасы медикаментов.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, на улицах и в домах остаются десятки погибших, потому что россияне категорически запрещают местным жителям проводить похороны.

Семьи голодают, выживая за счет остатков овощей с огородов, консервов и даже улиток. Жители говорят, что российские солдаты под прицелом оружия угрожали им, чтобы отобрать их еду,

– отметил Сибига.

Дипломат подчеркнул, что Киев неоднократно призывал создать безопасные условия для эвакуации и предоставить доступ гуманитарным миссиям. По его словам, ситуация дошла до предела, когда эти призывы не могут оставаться без срочной реакции мирового сообщества.

Украина настаивает на привлечении авторитетных международных институтов для спасения людей из заблокированного города.

Мы призываем ООН, МККК и всех партнеров использовать все имеющиеся каналы для обеспечения безопасных эвакуационных коридоров и немедленного доступа гуманитарной помощи в Олешки. Россия должна прекратить препятствовать усилиям по спасению жизней гражданского населения,

– подчеркнул министр.

Он поблагодарил международных партнеров и неравнодушных граждан в разных странах, которые освещают положение жителей города. Сибига также выразил благодарность Папе Льву XIV за его призыв к Путину объявить режим прекращения огня в Олешках ради доставки продуктов и лекарств.

Люди не могут выжить одними лишь заявлениями о беспокойстве. Им нужны действия. Им нужен выход. И он нужен им сейчас,

– подытожил Сибига.

Напомним, журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказывала в эфире 24 Канал, что в сВ заблокированных Олешках до сих пор находятся дети, а оккупационные структуры в населенном пункте фактически не функционируют.

В то же время Владимир Зеленский заявлял, что действия российских войск по блокированию поставок продовольствия для гражданского населения являютсяпризнаки геноцида.