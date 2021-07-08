Ольга Цибульская рассказала, где ее место силы в Украине

Совсем недавно Ольга Цибульская щеголяла снимками из отпуска в Турции. Как только она вернулась, сразу начала активно работать – отправилась на съемки "Кто сверху?" За кулисами шоу она рассказала "Новому каналу" о том, планирует ли этим летом еще раз отправиться в отпуск за границу.

Артистка призналась, что обожает гулять по своему хутору и кормить курочек. Там она отдыхает душой.

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В Украине люблю отдыхать у себя дома. Также мне нравится ездить к бабушке в места моего детства. Надеюсь, что в этом году выйдет побывать в ней. Во время локдауна пыталась ее уберечь, поэтому мы давно не виделись. Хочется приехать к ней на хутор, походить по двору, покормить кур и почувствовать себя маленькой,

– призналась Цибульская.

Набраться сил звезде помогает и море.

"В прошлом году мы ездили на несколько дней в Санжийку. Нестору очень понравилось. Там красивая природа с нереальными песчаными обрывами. Единственное, нужно подтянуть украинский сервис и чистоту пляжей. Еще бы хотела поехать на отдых в Кирилловку. Два года назад была на гастролях. Там очень красивые пляжи на Федотовой косе. Ткачи отдыхали и очень хвалили это место. Надеюсь, что получится вырваться на несколько дней", – добавила певица.

Где отдыхают украинские звезды