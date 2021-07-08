Ольга Фреймут очаровала нежным образом в цветочном платье: фото

Украинская телеведущая Ольга Фреймут порадовала поклонников новым фото. Она поделилась кадром, где показала красивый летний образ. Звезда позировала в нежно-розовом платье с цветочным принтом.

Ольга Фреймут редко распространяет новые фотографии, поэтому каждое сообщение заинтересовывает ее 670-тысячную аудиторию подписчиков.

Смотрите также Оля Фреймут позировала в кружевном боди: соблазнительный кадр из Греции

Нежный look Ольги Фреймут

На днях знаменитость обнародовала фото, где позировала, сидя на кресле и легко улыбалась. Ольга надела нежно-розовое платье с цветочным принтом, которое было сшито из легкой ткани и прекрасно подошло для жаркого летнего дня. Наряды застегивался на пуговицы, а на рукавах имел резинки, которые добавляли образу особой элегантности и женственности.

Среди украшений Фреймут решила довершить аутфит бусами и кольцами. Белокурые волосы она уложила ровно и забрала набок, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах.

Этикет – моя страсть. Секретное оружие и сила,

– написала Ольга под фото.



Ольга Фреймут в платье с цветочным принтом / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

Поклонники телеведущей не оставили сообщение без внимания. В комментариях высказывают в ее адрес комплименты: