Ольга Фреймут очаровала нежным образом в цветочном платье: фото
Источник:инстаграм Ольги Фреймут
Украинская телеведущая Ольга Фреймут порадовала поклонников новым фото. Она поделилась кадром, где показала красивый летний образ. Звезда позировала в нежно-розовом платье с цветочным принтом.
Ольга Фреймут редко распространяет новые фотографии, поэтому каждое сообщение заинтересовывает ее 670-тысячную аудиторию подписчиков.
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Нежный look Ольги Фреймут
На днях знаменитость обнародовала фото, где позировала, сидя на кресле и легко улыбалась. Ольга надела нежно-розовое платье с цветочным принтом, которое было сшито из легкой ткани и прекрасно подошло для жаркого летнего дня. Наряды застегивался на пуговицы, а на рукавах имел резинки, которые добавляли образу особой элегантности и женственности.
Среди украшений Фреймут решила довершить аутфит бусами и кольцами. Белокурые волосы она уложила ровно и забрала набок, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах.
Этикет – моя страсть. Секретное оружие и сила,
– написала Ольга под фото.
Ольга Фреймут в платье с цветочным принтом / Фото из инстаграма Ольги Фреймут
Поклонники телеведущей не оставили сообщение без внимания. В комментариях высказывают в ее адрес комплименты:
- "Очень красивое платье";
- "Красавица";
- "Вы очаровательна";
- "Обожаю";
- "У вас очень красивое платье, идет вам".