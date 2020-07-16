Ольга Пищанская стала главой Антимонопольного комитета
Верховная Рада 16 июля поддержала кандидатуру Ольги Пищанской и выбрала ее главой Антимонопольного комитета. За ее назначение проголосовали 255 нардепов.
Накануне Пищанскую официально рекомендовали на должность главы АМКУ, сообщает 24 канал.
Актуально Рада поддержала отставку главы АМКУ Юрия Терентьева
Именно Ольга Пищанская была первым заместителем главы АМКУ и до недавнего времени выполняла обязанности руководителя ведомства после увольнения предыдущего главы Юрия Терентьева.
Основными приоритетами в должности Пищанская считает:
- Борьба со злоупотреблением действующих монополий;
- Использование инструментов понижения барьеров входа на рынке;
- Прекращение антиконкурентных действий власти.
Голосование за главу АМКУ / Скриншот из видео Верховной Рады
Что известно об Ольге Пищанской
- С 2004 по 2015 год она работала на "АрселорМиттал Кривой Рог". В декларации Пищанской указано, что она владеет ценными бумагами этой компании.
- С января по апрель 2016 года новая руководительница АМКУ работала начальником отдела в "Метинвест Холдинг", которым владеют Ринат Ахметов и Вадим Новинский.
- Зеленский назначил Пищанскую заместителем главы АМКУ в сентябре 2019 года.
- В СМИ неоднократно писали, что сестра Ольги Пищанской Светлана вроде является спонсором партии "Слуга народа" и подругой детства главы государства.
Интересно АМКУ временно возглавила сестра спонсора "Слуги народа" Ольга Пищанская
Что известно об увольнении предыдущего главы АМКУ?
Предыдущий руководитель АМКУ Юрий Терентьев написал заявление об отставке после разговора с президентом Владимиром Зеленским. Рада 3 июля его отставку одобрила. Терентьев мог написать заявление об увольнении под давлением Зеленского. Об этом, в частности, пишут эксперты и журналисты.
Причина такой ситуации – борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста – компанию "Тедис". И президент по сути помогает компании выиграть дело о штрафе со стороны АМКУ в 6,5 миллиарда гривен.