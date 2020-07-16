Что известно об увольнении предыдущего главы АМКУ?

Предыдущий руководитель АМКУ Юрий Терентьев написал заявление об отставке после разговора с президентом Владимиром Зеленским. Рада 3 июля его отставку одобрила. Терентьев мог написать заявление об увольнении под давлением Зеленского. Об этом, в частности, пишут эксперты и журналисты.

Причина такой ситуации – борьба за контроль розничного рынка сигарет, в которой Зеленский поддержал монополиста – компанию "Тедис". И президент по сути помогает компании выиграть дело о штрафе со стороны АМКУ в 6,5 миллиарда гривен.