Напередодні Піщанську офіційно рекомендували на посаду голови АМКУ, повідомляє 24 канал.

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Саме Ольга Піщанська була першою заступницею голови АМКУ та донедавна виконувала обов'язки керівника відомства після звільнення попереднього очільника Юрія Терентьєва.



Голосування за очільницю АМКУ / Скриншот з відео Верховної Ради

Що відомо про Ольгу Піщанську

З 2004 по 2015 роки вона працювала на "АрселорМіттал Кривий Ріг". У декларації Піщанської вказано, що вона володіє цінними паперами цієї компанії.

З січня по квітень 2016 року нова очільниця АМКУ працювала начальником відділу в "Метінвест Холдинг", яким володіють Рінат Ахметов і Вадим Новинський.

Зеленський призначив Піщанську заступницею голови АМКУ у вересні 2019 року.

У ЗМІ неодноразово писали, що сестра Ольги Піщанської Світлана начебто є спонсором партії "Слуга народу" і товаришкою дитинства глави держави.

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