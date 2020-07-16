Ольга Піщанська стала главою Антимонопольного комітету
Верховна Рада 16 липня підтримала кандидатуру Ольги Піщанської та обрала її очільницею Антимонопольного комітету. За її призначення проголосували 255 нардепів.
Напередодні Піщанську офіційно рекомендували на посаду голови АМКУ, повідомляє 24 канал.
Актуально Рада підтримала відставку глави АМКУ Юрія Терентьєва
Саме Ольга Піщанська була першою заступницею голови АМКУ та донедавна виконувала обов'язки керівника відомства після звільнення попереднього очільника Юрія Терентьєва.
Основними пріоритетами на посаді Піщанська вважає:
- Боротьба зі зловживанням чинних монополій;
- Використання інструментів пониження бар'єрів входу на ринку;
- Припинення антиконкурентних дій влади.
Голосування за очільницю АМКУ / Скриншот з відео Верховної Ради
Що відомо про Ольгу Піщанську
- З 2004 по 2015 роки вона працювала на "АрселорМіттал Кривий Ріг". У декларації Піщанської вказано, що вона володіє цінними паперами цієї компанії.
- З січня по квітень 2016 року нова очільниця АМКУ працювала начальником відділу в "Метінвест Холдинг", яким володіють Рінат Ахметов і Вадим Новинський.
- Зеленський призначив Піщанську заступницею голови АМКУ у вересні 2019 року.
- У ЗМІ неодноразово писали, що сестра Ольги Піщанської Світлана начебто є спонсором партії "Слуга народу" і товаришкою дитинства глави держави.
Цікаво АМКУ тимчасово очолила сестра спонсорки "Слуги народу" Ольга Піщанська
Що відомо про звільнення попереднього очільника АМКУ?Попередній керівник АМКУ Юрій Терентьєв написав заяву про відставку після розмови з президентом Володимиром Зеленським. Рада 3 липня його відставку схвалила. Терентьєв міг написати заяву про звільнення під тиском Зеленського. Про це, зокрема, пишуть експерти та журналісти.
Причина такої ситуації – боротьба за контроль роздрібного ринку сигарет, в якій Зеленський підтримав монополіста – компанію "Тедіс". І президент по суті допомагає компанії виграти справу про штраф з боку АМКУ у 6,5 мільярда гривень.