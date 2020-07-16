Пищанская – официальный кандидат на пост главы АМКУ: проект постановления зарегистрировали в ВРУ
Проект постановления о назначении Ольги Пищанской на должность главы Антимонопольного комитета Украины зарегистрировали в Верховной Раде 15 июля. Инициатором выступил депутат "Слуги народа" Дмитрий Наталуха.
Кандидатуру Ольги Пищанской на должность руководительницы АМКУ предлагает председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Соответствующий документ разместили на официальном портале ВРУ.
Напомним 6 июля АМКУ временно возглавила сестра спонсора "Слуги народа" Ольга Пищанская
Пищанскую официально рекомендовали на должность главы АМКУ
В проекте постановления говорится, что комитет по вопросам экономического развития во время заседания 15 июля и по поручению спикера Разумкова рассмотрел представление премьера Шмыгаля о назначении Пищанской на должность главы Антимонопольного комитета Украины. Кандидатуру Раде решили рекомендовать одобрить.
Ольга Пищанская является первым заместителем председателя АМКУ и после увольнения предыдущего главы Юрия Терентьева исполняет обязанности руководителя ведомства. Терентьева уволили 3 июля, он возглавлял АМКУ с мая 2015 года, а заявление написал по собственному желанию (что якобы произошло после разговора с президентом Зеленским).
По словам журналиста Бутусова, причина смены главы АМКУ – борьба за контроль розничного рынка сигарет. Власть, мол, поддерживает компанию-монополиста "Тедис" и хочет помочь той избежать наложенного АМКУ штрафа в 6,5 миллиарда гривен.
Что известно об Ольге Пищанской?С 2004 по 2015 годы она работала на "АрселорМиттал Кривой Рог". В декларации Пищанской указано, что она владеет ценными бумагами этой компании. С января по апрель 2016 женщина работала начальником отдела в "Метинвест Холдинг", которым владеют Ринат Ахметов и Вадим Новинский.
Зеленский назначил Пищанскую заместителем главы АМКУ в сентябре 2019 года. В СМИ неоднократно писали, что сестра Ольги Песчанской Светлана якобы является спонсором партии "Слуга народа" и подругой детства главы государства.