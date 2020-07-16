Кандидатуру Ольги Пищанской на должность руководительницы АМКУ предлагает председатель Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Соответствующий документ разместили на официальном портале ВРУ .

Напомним 6 июля АМКУ временно возглавила сестра спонсора "Слуги народа" Ольга Пищанская

Пищанскую официально рекомендовали на должность главы АМКУ

В проекте постановления говорится, что комитет по вопросам экономического развития во время заседания 15 июля и по поручению спикера Разумкова рассмотрел представление премьера Шмыгаля о назначении Пищанской на должность главы Антимонопольного комитета Украины. Кандидатуру Раде решили рекомендовать одобрить.

Ольга Пищанская является первым заместителем председателя АМКУ и после увольнения предыдущего главы Юрия Терентьева исполняет обязанности руководителя ведомства. Терентьева уволили 3 июля , он возглавлял АМКУ с мая 2015 года, а заявление написал по собственному желанию (что якобы произошло после разговора с президентом Зеленским).