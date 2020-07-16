Кандидатуру Ольги Піщанською на посаду очільниці Амку пропонує голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Відповідний документ розмістили на офіційному порталі ВРУ.

Нагадаємо 6 липня АМКУ тимчасово очолила сестра спонсорки "Слуги народу" Ольга Піщанська

Піщанську офіційно рекомендували на посаду голови АМКУ

У проєкті постанови мовиться, що комітет із питань економічного розвитку під час засідання 15 липня та за дорученням спікера Разумкова розглянув подання прем'єра Шмигаля про призначення Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України. Кандидатуру Раді вирішили рекомендувати схвалити.

Ольга Піщанська є першим заступником голови АМКУ і після звільнення попереднього очільника Юрія Терентьєва виконує обов'язки керівника відомства. Терентьєва звільнили 3 липня, він очолював АМКУ з травня 2015 року, а заяву написав за власним бажанням (що начебто сталося після розмови з президентом Зеленським).

За словами журналіста Бутусова, причина зміни голови АМКУ – боротьба за контроль роздрібного ринку сигарет. Влада, мовляв, підтримує компанію-монополіста "Тедіс" та хоче допомгти тій уникнути накладеного АМКУ штрафу у 6,5 мільярда гривень.