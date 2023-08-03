Один из "экспертов" начал рассказывать, что российская армия якобы "уничтожила" более двух третей танков ВСУ, с якобы 600, которые были перед наступлением. Об этом сообщает 24 Канал.

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"То есть возможности вести устойчивую оборону и эффективное наступление в ВСУ "сокращаются", – нафантазировал россиянин.

Снова в мечтах "на Киев"

Тогда Скабеева решила спросить своего гостя, мол, можно ли тогда "идти на Киев". Так называемый "эксперт" решил дать заднюю и начал говорить, что "большую часть из "уничтоженных" танков можно восстановить".

"Но на Киев, да, мы вполне можем идти. Но вопрос интересный другой – мы стояли под Киевом, могли его "взять" еще в марте прошлого года. Отошли тогда, был жест доброй воли", – сказал пропагандист.

По его словам, это было элементарное желание Владимира Путина "предотвратить ядерную войну".

Как Ольга Скабеева набросилась на гостя в эфире: смотрите видео

Вместо этого гостя перебила Ольга Скабеева и заявила, что складывались такие обстоятельства, что лучше было уйти.

Дела нашей группировки, при всем уважении к "жесту доброй воли", складывались, это главные обстоятельства, мы же люди взрослые, и в Киевской, и в Черниговской так, что лучше было уйти,

– сказала она.

Однако российская пропагандистка забыла отметить, что именно Вооруженные Силы Украины заставили россиян бежать.

Гость Скабеевой начал с ней спорить. Мол, все было "не совсем так". Но пропагандистка с ответом не заставила ждать.

"Совершенно именно так. И все люди следующие прекрасно понимают, поэтому, конечно, в итоге это было названо "жестом доброй воли", нашим "гуманизмом", – отметила Скабеева.

Интересно, о каком "гуманизме" говорит пропагандистка, если россияне ежедневно убивают украинцев.

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