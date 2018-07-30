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Ольга Фреймут обратилась к Ульяне Супрун насчет несовершеннолетней роженицы, умершей в роддоме

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Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Фото из открытых источников

Украинская телеведущая Ольга Фреймут высказала соболезнования семье своей 17-летней землячки, которая умерла в роддоме в Новом Раздоле. Ее госпитализировали в инфекционное отделение с острой респираторной вирусной инфекцией, а через 5 часов, проведенных в больнице, ее не стало.

Об этом Ольга Фреймут написала на своей странице в Instagram со ссылкой на журналистов.

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"Я всем сердцем сочувствую близким Дианочки. В такие моменты жалею, что больше не инспектор. Но прошу коллег-журналистов и особенно и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун @ulanasuprun разобраться; помочь родственникам отстоять правду...", – отметила Ольга Фреймут.

Со слов брата умершей, девушку в течение двух часов направляли к разным врачам – гинеколог, терапевт, а впоследствии направили в инфекционное отделение с целью пройти курс лечения.

"После чего ей померили давление и температуру, не сделав должным образом анализов и не исследовав болезни, что подтверждает халатное отношение медицинских работников к выполнению своего долга и клятвы Гиппократа. Назначили укол, не сообщив, что именно ей будут колоть. Поскольку она была несовершеннолетняя, без разрешения родителей не имели права вводить препарат. Его ввели, что в итоге стало фатальным ходом событий",
– отметил мужчина.

Брат Дианы добавил, что в больницу девушка пришла со своим парнем и его сестрой. Мать умершей об этом не знала, так же как и о беременности. "После уколов ее состояние критически ухудшилось и начались спазмы и удушье, посинение кожи. Коллегиум врачей в составе 6 человек еще 40 минут решали, что делать и проводили обследования, при том что она задыхалась. В дальнейшем направив ее в реанимацию, не смогли ничего сделать, так как уже было поздно, потому что у нее была аллергия на антибиотик, что было сообщено врачам перед тем, как сделали укол", – рассказал родственник умершей.

 

У моєму Новому Роздолі 26 липня у пологовому померла 17-річна дівчина. Вона була вагітна. Лікар вколов їй помилково не ті ліки... Так запевняє родина . Я всім серцем співчуваю близьким Діаночки. У такі моменти шкодую, що більше не Інспектор. Але прошу колег-журналістів і особливо в. о. Міністра охорони здоров`я Уляну Супрун @ulanasuprun розібратися; допомогти родичам відстояти правду... Додаю статтю від львівських колег: «Зі слів брата померлої, дівчину впродовж двох годин скеровували до різних лікарів - гінеколог, терапевт, а згодом направили уінфекційне відділення з метою пройти курс лікування. "Після чого їй поміряли тиск та температуру не зробивши належним чином аналізів та не дослідивши хвороби, що підтверджує халатне відношення медичних працівників до виконання свого обов'язку та клятви Гіпократа. Призначили укол, не повідомивши, що саме їй будуть колоти. Оскільки вона була неповнолітня, без дозволу батьків не мали права вводити препарат. Його ввели, що в результаті стало фатальним ходом подій", - наголосив чоловік. Брат Діани додав, що в лікарню дівчина прийшла зі своїм хлопцем та його сестрою. Мати померлої про це не знала, так само як і про вагітність. "Після укола її стан критично погіршився і почалися спазми та задуха, посиніння шкіри. Колегіум лікарів у складі 6 осіб ще 40 хвилин вирішували, що робити і проводили обстеження, при тому що вона задихалась. У подальшому направивши її в реанімацію, не змогли нічого зробити, так як вже було пізно, тому що у неї була алергія на антибіотик, що було повідомлено лікарям перед тим як зробили укол", - розповів родич померлої. Чоловік закцентував увагу й на тому, що коли приїхав у лікарню та хотів подивитись на історію хвороби, її від нього приховали. А вже наступного дня після смерті - 27 липня,тіло екіпажем вказаних 6 осіб та двома каретами швидкої повезли у Львів, де вони перебували на розтині. Розтин показав (і це вказано у посмертному свідоцтві), що причиною смерті стало гостре респіраторне вірусне захворювання. Брат померлої вважає, що причина смерті не є доведена та вимагає справедливості.

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Фреймут отметила, что мужчина акцентировал внимание на том, что когда приехал в больницу и хотел посмотреть историю болезни, ее от него скрыли. А уже на следующий день после смерти – 27 июля, тело в сопровождении указанных 6 человек и двумя каретами скорой повезли во Львов, где они находились на вскрытии. Вскрытие показало (и это указано в посмертном свидетельстве), что причиной смерти стало острое респираторное вирусное заболевание.

Брат умершего считает, что причина смерти не доказана и требует справедливости.

Теги: Новости Украины Ульяна Супрун Дети и несовершеннолетние Ольга Фреймут
Источник: 24 канал
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