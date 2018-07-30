Ольга Фреймут обратилась к Ульяне Супрун насчет несовершеннолетней роженицы, умершей в роддоме

Украинская телеведущая Ольга Фреймут высказала соболезнования семье своей 17-летней землячки, которая умерла в роддоме в Новом Раздоле. Ее госпитализировали в инфекционное отделение с острой респираторной вирусной инфекцией, а через 5 часов, проведенных в больнице, ее не стало.

Об этом Ольга Фреймут написала на своей странице в Instagram со ссылкой на журналистов.

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"Я всем сердцем сочувствую близким Дианочки. В такие моменты жалею, что больше не инспектор. Но прошу коллег-журналистов и особенно и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун @ulanasuprun разобраться; помочь родственникам отстоять правду...", – отметила Ольга Фреймут.

Со слов брата умершей, девушку в течение двух часов направляли к разным врачам – гинеколог, терапевт, а впоследствии направили в инфекционное отделение с целью пройти курс лечения.

"После чего ей померили давление и температуру, не сделав должным образом анализов и не исследовав болезни, что подтверждает халатное отношение медицинских работников к выполнению своего долга и клятвы Гиппократа. Назначили укол, не сообщив, что именно ей будут колоть. Поскольку она была несовершеннолетняя, без разрешения родителей не имели права вводить препарат. Его ввели, что в итоге стало фатальным ходом событий",

– отметил мужчина.

Брат Дианы добавил, что в больницу девушка пришла со своим парнем и его сестрой. Мать умершей об этом не знала, так же как и о беременности. "После уколов ее состояние критически ухудшилось и начались спазмы и удушье, посинение кожи. Коллегиум врачей в составе 6 человек еще 40 минут решали, что делать и проводили обследования, при том что она задыхалась. В дальнейшем направив ее в реанимацию, не смогли ничего сделать, так как уже было поздно, потому что у нее была аллергия на антибиотик, что было сообщено врачам перед тем, как сделали укол", – рассказал родственник умершей.

Фреймут отметила, что мужчина акцентировал внимание на том, что когда приехал в больницу и хотел посмотреть историю болезни, ее от него скрыли. А уже на следующий день после смерти – 27 июля, тело в сопровождении указанных 6 человек и двумя каретами скорой повезли во Львов, где они находились на вскрытии. Вскрытие показало (и это указано в посмертном свидетельстве), что причиной смерти стало острое респираторное вирусное заболевание.

Брат умершего считает, что причина смерти не доказана и требует справедливости.