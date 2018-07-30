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Ольга Фреймут звернулася до Уляни Супрун через неповнолітню породіллю, яка померла у пологовому

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Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Фото з відкритих джерел

Українська телеведуча Ольга Фреймут висловила співчуття родині своєї 17-річної землячки, яка померла у пологовому будинку в Новому Роздолі. Її госпіталізували в інфекційне відділення із гострою респіраторною вірусною інфекцією, а за 5 годин, проведених у лікарні, її не стало.

Про це Ольга Фреймут написала на своїй сторінці в Instagram з посиланням на журналістів.

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"Я всім серцем співчуваю близьким Діаночки. У такі моменти шкодую, що більше не Інспектор. Але прошу колег-журналістів і особливо в. о. Міністра охорони здоров`я Уляну Супрун @ulanasuprun розібратися; допомогти родичам відстояти правду...", – зазначила Ольга Фреймут.

"Зі слів брата померлої, дівчину впродовж двох годин скеровували до різних лікарів – гінеколог, терапевт, а згодом направили уінфекційне відділення з метою пройти курс лікування. "Після чого їй поміряли тиск та температуру не зробивши належним чином аналізів та не дослідивши хвороби, що підтверджує халатне відношення медичних працівників до виконання свого обов'язку та клятви Гіпократа. Призначили укол, не повідомивши, що саме їй будуть колоти. Оскільки вона була неповнолітня, без дозволу батьків не мали права вводити препарат. Його ввели, що в результаті стало фатальним ходом подій",
– наголосив чоловік.

Брат Діани додав, що в лікарню дівчина прийшла зі своїм хлопцем та його сестрою. Мати померлої про це не знала, так само як і про вагітність. "Після укола її стан критично погіршився і почалися спазми та задуха, посиніння шкіри. Колегіум лікарів у складі 6 осіб ще 40 хвилин вирішували, що робити і проводили обстеження, при тому що вона задихалась. У подальшому направивши її в реанімацію, не змогли нічого зробити, так як вже було пізно, тому що у неї була алергія на антибіотик, що було повідомлено лікарям перед тим як зробили укол", – розповів родич померлої.

 

У моєму Новому Роздолі 26 липня у пологовому померла 17-річна дівчина. Вона була вагітна. Лікар вколов їй помилково не ті ліки... Так запевняє родина . Я всім серцем співчуваю близьким Діаночки. У такі моменти шкодую, що більше не Інспектор. Але прошу колег-журналістів і особливо в. о. Міністра охорони здоров`я Уляну Супрун @ulanasuprun розібратися; допомогти родичам відстояти правду... Додаю статтю від львівських колег: «Зі слів брата померлої, дівчину впродовж двох годин скеровували до різних лікарів - гінеколог, терапевт, а згодом направили уінфекційне відділення з метою пройти курс лікування. "Після чого їй поміряли тиск та температуру не зробивши належним чином аналізів та не дослідивши хвороби, що підтверджує халатне відношення медичних працівників до виконання свого обов'язку та клятви Гіпократа. Призначили укол, не повідомивши, що саме їй будуть колоти. Оскільки вона була неповнолітня, без дозволу батьків не мали права вводити препарат. Його ввели, що в результаті стало фатальним ходом подій", - наголосив чоловік. Брат Діани додав, що в лікарню дівчина прийшла зі своїм хлопцем та його сестрою. Мати померлої про це не знала, так само як і про вагітність. "Після укола її стан критично погіршився і почалися спазми та задуха, посиніння шкіри. Колегіум лікарів у складі 6 осіб ще 40 хвилин вирішували, що робити і проводили обстеження, при тому що вона задихалась. У подальшому направивши її в реанімацію, не змогли нічого зробити, так як вже було пізно, тому що у неї була алергія на антибіотик, що було повідомлено лікарям перед тим як зробили укол", - розповів родич померлої. Чоловік закцентував увагу й на тому, що коли приїхав у лікарню та хотів подивитись на історію хвороби, її від нього приховали. А вже наступного дня після смерті - 27 липня,тіло екіпажем вказаних 6 осіб та двома каретами швидкої повезли у Львів, де вони перебували на розтині. Розтин показав (і це вказано у посмертному свідоцтві), що причиною смерті стало гостре респіраторне вірусне захворювання. Брат померлої вважає, що причина смерті не є доведена та вимагає справедливості.

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Фреймут наголосила, що чоловік закцентував увагу на тому, що коли приїхав у лікарню та хотів подивитись на історію хвороби, її від нього приховали. А вже наступного дня після смерті – 27 липня, тіло екіпажем вказаних 6 осіб та двома каретами швидкої повезли у Львів, де вони перебували на розтині. Розтин показав (і це вказано у посмертному свідоцтві), що причиною смерті стало гостре респіраторне вірусне захворювання.

Брат померлої вважає, що причина смерті не є доведена та вимагає справедливості.

Теги: Новини України Уляна Супрун Ольга Фреймут Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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