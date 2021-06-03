По меньшей мере, к таким выводам пришли в Офисе по контролю за иностранными активами (OFAC). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте минфина США 2 июня.

Напомним США ввели санкции против компаний и судов из России, связанных с "Северным потоком-2"

США ввели санкции к гражданам Болгарии

В сообщении минфина США от 2 июня указано, что от этой даты "OFAC ввел санкции против 3 физических лиц в Болгарии за их значительную роль в коррупции, а также против их сетей из 64 организаций".

Соединенные Штаты Америки поддерживают всех болгар, стремящихся искоренить коррупцию, и так же стремящихся привлечь к ответственности коррумпированных чиновников, подрывающих экономику и демократию Болгарии,

– подчеркнули в США.

Кто в Болгарии попал под санкции США

Болгарский олигарх Васил Божков – по прозвищу "Череп".

Когда-то депутат, а сейчас бизнесмен Делян Славчев Пеевски.

Бывший член правительства (заместитель министра обороны) Илко Димитров Желязков.

В тексте минфина США прямо отметили, что Васил Божков:

Неоднократно подкупал чиновников.

А еще и пытался создать канал для влияния россиян на правительство Болгарии.

Почему США имеют право вводить санкции к иностранцам

Основанием является так называемый "Акт Магнитского" (на английском Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act ).

Адвокат Сергей Магнитский умер в Москве в СИЗО после года содержания в ужасных условиях. Россияне схватили его, как убеждены в цивилизованном мире, только за то, что Магнитский разоблачил масштабную коррупционную схему.

После этих событий США, Канада и несколько стран Европы приняли закон в течение 2010 – 2012 годов, в котором позволили правительствам замораживать за границей деньги должностных лиц России, подозреваемых в причастности к коррупции и грубым нарушениям прав человека.

Впоследствии "Акт Магнитского" получил статус глобального закона. Предусмотренные им санкции начали применять не только к россиянам, но и к должностным лицам всех стран, совершающих указанные выше преступления.