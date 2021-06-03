Щонайменше, до таких висновків дійшли в Офісі контролю за іноземними активами (OFAC). Відповідне повідомлення опубліковане на сайті мінфіну США 2 червня.

Нагадаємо США ввели санкції проти компаній і суден з Росії, які пов'язані з "Північним потоком-2"

США запровадили санкції до громадян Болгарії

У повідомленні мінфіну США від 2 червня вказано, що від цієї дати "OFAC запровадив санкції проти 3 фізичних осіб у Болгарії за їх значну роль у корупції, а також проти їхніх мереж із 64 організацій".

Сполучені Штати Америки підтримують усіх болгар, які прагнуть викорінити корупцію, а так само прагнуть притягнути до відповідальності корумпованих чиновників, які підривають економіку та демократію Болгарії,

– наголосили у США.

Хто у Болгарії потрапив під санкції США

Болгарський олігарх Васил Божков – на прізвисько "Череп".

– на прізвисько "Череп". Колись депутат, а зараз бізнесмен Делян Славчев Пеєвскі.

Пеєвскі. Колишній член уряду (заступник міністра оборони) Ілко Димитров Желязков.

У тексті мінфіну США прямо зазначили, що Васил Божков:

Неодноразово підкуповував урядовців.

А ще й намагався створити канал для впливу росіян на уряд Болгарії.

Чому США мають право вводити санкції до іноземців

Підставою є так званий "Акт Магнітського" (англійською Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act).

Адвокат Сергій Магнітський помер у Москві в СІЗО після року утримання у жахливих умовах. Росіяни схопили його, як переконані у цивілізованому світі, тільки за те, що Магнітський викрив масштабну корупційну схему.

Після цих подій США, Канада та кілька країн Європи прийняли закон упродовж 2010 – 2012 років, за яким дозволили урядам заморожувати за кордоном гроші посадовців Росії, підозрюваних у причетності до корупції та грубих порушень прав людини.

Згодом "Акт Магнітського" отримав статус глобального закону. Передбачені ним санкції почали застосовувати не тільки до росіян, а й до посадовців усіх країн, які вчиняють зазначені вище злочини.

До слова, у січні 2021 року США запровадили санкції проти українців: під удар потрапили Дубінський і Онищенко