Олигарх Ринат Ахметов посетил НАБУ: фото

Журналисты зафиксировали визит самого богатого человека Украины олигарха Рината Ахметова в Национальное антикоррупционное бюро. Олигарх выходивший из здания НАБУ, попал в объективы фотокамер.

На фото видно, как олигарх выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный "Мерседес", пишет Bihus.info.

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Впрочем, как отмечает издание, в Антикоррупционном бюро отказались комментировать информацию о визите олигарха. Впрочем там предполагают, что причиной стало уголовное дело против подконтрольной Ахметову компании ДТЭК.



Ринат Ахметов съездил в НАБУ



Вероятно поездка связана с делом "Роттердам+"



Ринат Ахметов после посещения НАБУ

Что известно о деле против ДТЭК?Дело против ДТЭК касается скандальной формулы покупке угля "Роттердам+". По информации следствия, в 2015 году группа людей из частных теплогенерирующих компаний, среди которых и ДТЭК, начали давить на руководство НКРЭКУ. Они требовали включить в тариф на электроэнергию расходы на доставку угля в Украине из портов Европы.



Следствие считает, что потребителям электроэнергии в течение 2016 и 2017 нанесен ущерб на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+".



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