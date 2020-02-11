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      Олигарх Ринат Ахметов посетил НАБУ: фото

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      Рината Ахметова заметили у здания НАБУ / bihus.info

      Журналисты зафиксировали визит самого богатого человека Украины олигарха Рината Ахметова в Национальное антикоррупционное бюро. Олигарх выходивший из здания НАБУ, попал в объективы фотокамер.

      На фото видно, как олигарх выходит из НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный "Мерседес", пишет Bihus.info.

      Интересно: За чьи деньги Ахметов покупает изысканные виллы, которые стоят сотни миллионов долларов

      Впрочем, как отмечает издание, в Антикоррупционном бюро отказались комментировать информацию о визите олигарха. Впрочем там предполагают, что причиной стало уголовное дело против подконтрольной Ахметову компании ДТЭК.

      Ахметов у НАБУ
      Ринат Ахметов съездил в НАБУ

      Рінат Ахметов, поїздка в НАБУ
      Вероятно поездка связана с делом "Роттердам+"

      Рінат Ахметов, поїздка в НАБУ
      Ринат Ахметов после посещения НАБУ

      Что известно о деле против ДТЭК?Дело против ДТЭК касается скандальной формулы покупке угля "Роттердам+". По информации следствия, в 2015 году группа людей из частных теплогенерирующих компаний, среди которых и ДТЭК, начали давить на руководство НКРЭКУ. Они требовали включить в тариф на электроэнергию расходы на доставку угля в Украине из портов Европы.

      Следствие считает, что потребителям электроэнергии в течение 2016 и 2017 нанесен ущерб на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Ринат Ахметов Роттердам+ НАБУ
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