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      Олігарх Рінат Ахметов відвідав НАБУ: фото

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      Ріната Ахметова помітили біля будівлі НАБУ / bihus.info

      Журналісти зафіксували візит найбагатшої людини України олігарха Ріната Ахметова у Національне антикорупційне бюро. Те, як олігарх виходив з будівлі НАБУ, потрапило в об'єктиви фотокамер.

      На фото видно, як олігарх виходить з НАБУ і в супроводі охоронців сідає у чорний Мерседес, пише Bihus.info.

      Цікаво: За чиї гроші Ахметов купує вишукані вілли, які коштують сотні мільйонів доларів

      Втім, як зазначає видання, в Антоикорупційному бюро відмовилися коментувати інформацію про візит олігарха. Втім там припускають, що причиною стала кримінальна справа проти підконтрольної Ахметову компанії ДТЕК.

      Ахметов у НАБУ
      Рінат Ахметов з'їздив у НАБУ

      Рінат Ахметов, поїздка в НАБУ
      Імовірно поїздка пов'язана зі справою "Роттердам+"

      Рінат Ахметов, поїздка в НАБУ
      Рінат Ахметов після відвідин НАБУ

      Що відомо про справу проти ДТЕК?Справа проти ДТЕКу стосується скандальної формули купівлі вугілля "Роттердам+". За інформацією слідства, у 2015 році група людей з приватних теплогенеруючих компаній, серед яких і ДТЕК, почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи.

      Слідство вважає, що споживачам електроенергії протягом 2016 та 2017 років завдано збитків на 18,87 мільярда гривень, із яких 14,3 мільярда отримали приватні компанії, які й ініціювали запровадження формули "Роттердам+".

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Рінат Ахметов Роттердам+ НАБУ
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