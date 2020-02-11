Олігарх Рінат Ахметов відвідав НАБУ: фото

Журналісти зафіксували візит найбагатшої людини України олігарха Ріната Ахметова у Національне антикорупційне бюро. Те, як олігарх виходив з будівлі НАБУ, потрапило в об'єктиви фотокамер.

На фото видно, як олігарх виходить з НАБУ і в супроводі охоронців сідає у чорний Мерседес, пише Bihus.info.

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Втім, як зазначає видання, в Антоикорупційному бюро відмовилися коментувати інформацію про візит олігарха. Втім там припускають, що причиною стала кримінальна справа проти підконтрольної Ахметову компанії ДТЕК.



Рінат Ахметов з'їздив у НАБУ



Імовірно поїздка пов'язана зі справою "Роттердам+"



Рінат Ахметов після відвідин НАБУ

Що відомо про справу проти ДТЕК?Справа проти ДТЕКу стосується скандальної формули купівлі вугілля "Роттердам+". За інформацією слідства, у 2015 році група людей з приватних теплогенеруючих компаній, серед яких і ДТЕК, почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи.



Слідство вважає, що споживачам електроенергії протягом 2016 та 2017 років завдано збитків на 18,87 мільярда гривень, із яких 14,3 мільярда отримали приватні компанії, які й ініціювали запровадження формули "Роттердам+".