Олигарха Бахматюка объявили в розыск

Министерство внутренних дел по обращению НАБУ внесло бизнесмена Олега Бахматюка в перечень лиц, которые скрываются от правоохранительных органов. Таким образом олигарх был объявлен в розыск.

Сам Бахматюк убеждал, что он находится за границей по делам и готов предоставить следователям всю информацию через адвокатов и видеосвязь, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позицией. Есть адвокаты, есть мои права как гражданина Украины. Мы готовы общаться со следователями, предоставлять документы, хотим понимания процесса и конструктивного диалога,

– рассказал бизнесмен.

Кроме того, он заявил, что правоохранители даже не объявляли ему подозрения, а также он не получал ни одной повестки.

В чем подозревают Олега Бахматюка?

Дело касается кражи рефинансирования в размере 1 миллиарда 200 миллионов гривен, выделенного от НБУ VAB банку. Эти деньги были стабилизационным кредитом в поддержку работы VAB банка.

Но эти деньгами незаконно завладели в октябре 2014 года. Уже через месяц НБУ признал VAB банк неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года ликвидировал этот банк.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Олегу Бахматюку объявлено подозрение в присвоении украденных денег банка.