Олигарха Бахматюка объявили в розыск
Министерство внутренних дел по обращению НАБУ внесло бизнесмена Олега Бахматюка в перечень лиц, которые скрываются от правоохранительных органов. Таким образом олигарх был объявлен в розыск.
Сам Бахматюк убеждал, что он находится за границей по делам и готов предоставить следователям всю информацию через адвокатов и видеосвязь, сообщает "Интерфакс-Украина".
Интересно: Охота на олигархов: как Бахматюк сотрудничал с предыдущей властью
Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позицией. Есть адвокаты, есть мои права как гражданина Украины. Мы готовы общаться со следователями, предоставлять документы, хотим понимания процесса и конструктивного диалога,
– рассказал бизнесмен.
Кроме того, он заявил, что правоохранители даже не объявляли ему подозрения, а также он не получал ни одной повестки.
В чем подозревают Олега Бахматюка?
Дело касается кражи рефинансирования в размере 1 миллиарда 200 миллионов гривен, выделенного от НБУ VAB банку. Эти деньги были стабилизационным кредитом в поддержку работы VAB банка.
Но эти деньгами незаконно завладели в октябре 2014 года. Уже через месяц НБУ признал VAB банк неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года ликвидировал этот банк.
Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Олегу Бахматюку объявлено подозрение в присвоении украденных денег банка.