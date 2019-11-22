14:59
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
      Вєсті.UA
      21:03, 21 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      Олигарха Бахматюка объявили в розыск

      169 Читати новину українською
      МВД объявило в розыск Олега Бахматюка / dsnews.ua

      Министерство внутренних дел по обращению НАБУ внесло бизнесмена Олега Бахматюка в перечень лиц, которые скрываются от правоохранительных органов. Таким образом олигарх был объявлен в розыск.

      Сам Бахматюк убеждал, что он находится за границей по делам и готов предоставить следователям всю информацию через адвокатов и видеосвязь, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Интересно: Охота на олигархов: как Бахматюк сотрудничал с предыдущей властью

      Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позицией. Есть адвокаты, есть мои права как гражданина Украины. Мы готовы общаться со следователями, предоставлять документы, хотим понимания процесса и конструктивного диалога,
      – рассказал бизнесмен.

      Кроме того, он заявил, что правоохранители даже не объявляли ему подозрения, а также он не получал ни одной повестки.

      В чем подозревают Олега Бахматюка?

      Дело касается кражи рефинансирования в размере 1 миллиарда 200 миллионов гривен, выделенного от НБУ VAB банку. Эти деньги были стабилизационным кредитом в поддержку работы VAB банка.

      Но эти деньгами незаконно завладели в октябре 2014 года. Уже через месяц НБУ признал VAB банк неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года ликвидировал этот банк.

      Ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Олегу Бахматюку объявлено подозрение в присвоении украденных денег банка.

      Каким было первое шоу Victoria's Secret: необычные фото
      сегодня
      1336
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел НАБУ Коррупция Олег Бахматюк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      сегодня , 14:05 Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      Антон Голобородько 127
      Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      сегодня , 12:00 Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      Блог Медіа 1659
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      195
      Из-за неудачной экстренной посадки самолета в аэропорту Одессы отменили утренние рейсы до 18-ти
      сегодня , 11:56 Из-за неудачной экстренной посадки самолета в аэропорту Одессы отменили утренние рейсы до 18-ти
      Василь Денисюк 481
      Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      сегодня , 09:37 Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      Настя Сукач 3848
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук