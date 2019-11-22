Бізнесмена Бахматюка оголосили у розшук

Міністерство внутрішніх справ за зверненням НАБУ внесло бізнесмена Олега Бахматюка до переліку осіб, які приховуються від правоохоронних органів. Таким чином олігарха було оголошено у розшук.

Сам Бахматюк переконував, що він перебуває за кордоном у справах та готовий надати слідчим усю інформацію через адвокатів та відеозв'язок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Це чергова маніпуляція. Наші міжнародні адвокати здивовані такою позицією. Є адвокати, є мої права як громадянина України. Ми готові спілкуватися зі слідчими, надавати документи, хочемо розуміння процесу і конструктивного діалогу,

– розповів бізнесмен.

Крім того, він заявив, що правоохоронці навіть не оголошували йому підозри, а також він не отримував жодної повістки.

У чому підозрюють Олега Бахматюка?

Справа стосується крадіжки рефінансування у розмірі 1 мільярда 200 мільйонів гривень, виділеного від НБУ VAB банку. Ці гроші були стабілізаційним кредитом на підтримку роботи VAB банку.

Але цими грошима незаконно заволоділи у жовтні 2014 року. Вже через місяць НБУ визнав VAB банк неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року ліквідував цей банк.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Олегу Бахматюку оголошено підозру у привласненні вкрадених грошей банку.