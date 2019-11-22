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      Бізнесмена Бахматюка оголосили у розшук

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      МВС оголосило у розшук Олега Бахматюка / dsnews.ua

      Міністерство внутрішніх справ за зверненням НАБУ внесло бізнесмена Олега Бахматюка до переліку осіб, які приховуються від правоохоронних органів. Таким чином олігарха було оголошено у розшук.

      Сам Бахматюк переконував, що він перебуває за кордоном у справах та готовий надати слідчим усю інформацію через адвокатів та відеозв'язок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Цікаво: Полювання на олігархів: як Бахматюк співпрацював з попередньою владою

      Це чергова маніпуляція. Наші міжнародні адвокати здивовані такою позицією. Є адвокати, є мої права як громадянина України. Ми готові спілкуватися зі слідчими, надавати документи, хочемо розуміння процесу і конструктивного діалогу,
      – розповів бізнесмен.

      Крім того, він заявив, що правоохоронці навіть не оголошували йому підозри, а також він не отримував жодної повістки.

      У чому підозрюють Олега Бахматюка?

      Справа стосується крадіжки рефінансування у розмірі 1 мільярда 200 мільйонів гривень, виділеного від НБУ VAB банку. Ці гроші були стабілізаційним кредитом на підтримку роботи VAB банку.

      Але цими грошима незаконно заволоділи у жовтні 2014 року. Вже через місяць НБУ визнав VAB банк неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року ліквідував цей банк.

      Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Олегу Бахматюку оголошено підозру у привласненні вкрадених грошей банку.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Міністерство внутрішніх справ НАБУ Корупція Олег Бахматюк
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