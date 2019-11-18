Як Бахматюк співпрацював з попередньою владою та хто з олігархів наступний: деталі

Полювання на олігархів розпочалося. НАБУ висунуло підозру дному з найбільш одіозних аграрних латифундистів, який вдало прилаштувався за часів Порошенка та Гройсмана – великому аграрному олігарху Олегу Бахматюку. Його звинувачують у фактичному викраденні наших з вами грошей при рефінансуванні одного з банків.

Ідеться про VAB банк, який збанкрутував після 2014 року, що спричинило протести вкладників. Слідчі давно підозрювали, що власники банку привласнили 1,2 мільярда гривень, які були виділені Нацбанком на його стабілізацію під виглядом рефінансування. Але в часи Порошенка розслідувати справу Бахматюка було майже нереально.

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Бахматюк мав гарні відносини з багатьма соратниками Порошенка, наприклад, Анатолієм Матвієнком та Андрієм Павелком. Крім того, сестра Бахматюка балотувалася до Верховної Ради за списками "Блоку Петра Порошенка".



Попередній президент Петро Порошенко



Бахматюк був на доброму рахунку в попередньої влади – його агробізнес отримував сотні мільйонів гривень дотацій з бюджету, які по ідеї мали призначатися не олігархам, а дрібним фермерам для збільшення рівня конкуренції, а насправді ж призводило до подальшої монополізації.

Особливе ставлення уряду Гройсмана до Бахматюка проглядалося і в тому, що керівник медіа-холдингу олігарха Вадим Денисенко був представником уряду в парламенті. Зрозуміло, що про жодне розслідування в таких умовах ітися не могло. Справу гальмував особисто генпрокурор Луценко – напевно, абсолютно безкорисно!



Ексгенпрокурор Юрій Луценко

Вдумайтеся у його цинізм: розслідування справи Бахматюка детективи НАБУ здійснювали з жовтня 2016 року.

Хто з чиновників політиків Бахматюка?

Але за місяць до поразки Порошенка на виборах президента, в лютому 2019 року, Луценко в рамках свого прощального “хапка” визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Головним слідчим управлінням Національної поліції. А ті закрили провадження – з формулюванням "у зв’язку з відсутністю складу злочину”.

Але щойно змінився генпрокурор, як по справі Бахматюка почалися активні дії. І от в результаті таки вручили підозри. Але, на відміну від попередньої влади, слідство не обмежилося стрілочниками, а замахнулося на кінцевих бенефіціарів – справу ведуть не тільки проти Бахматюка, але й колишнього голови правління VAB банку Дениса Мальцева.

Оскільки їх місцезнаходження встановлено не було, вручення письмових повідомлень про підозру здійснили по пошті. Таким чином, коло підозрюваних у заволодінні кредитом, наданим НБУ, зросло до 10. Серед них – і перший заступник глави Нацбанку часів Валерій Гонтарєвої Олександр Писарук.

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Саме Писарук вів переговори з Бахматюком і давав вказівки співробітникам щодо підготовки рішення про виділення державних грошей. Він забезпечив швидкий розгляд питання, попри сумнівні документи, надані банком.



Олександр Писарук/ Фото 24 каналу



Писарук, за даними НАБУ, також здійснив вплив на підлеглих в управлінні Нацбанку по Києву та Київській області, щоб отримати висновок про прийнятність забезпечення під кредит, а також доповідної записки та проекту рішення правління.

Як Бахматюк провернув схему?

Версія слідства така – у жовтні 2014 року VAB банк, віднесений до категорії проблемних, звернувся до Нацбанку підтримати грошима – надати стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

При цьому, як встановило НАБУ, VAB банк не подав всіх необхідних для цього документів: наприклад, програму фінансового оздоровлення банку. При цьому вартість нерухомості, під заставу якої видавався кредит, НАБУ вважає завищеною майже в 25 разів шляхом складання підроблених звітів про оцінку.

Експертиза, проведена під час слідства, показала, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72 мільйони гривень, а не 1 мільярд 800 мільйонів, заявлених VAB банком. Але, попри все це, правління Нацбанку погодилося виділити 1,2 мільярда гривень, що на той час становило 100 мільйонів доларів.

І це при тому, що раніше банком Бахматюка було отримано та не повернуто до Нацбанку 3 мільярди гривень кредитів.



Олег Бахматюк

Через 40 днів після останнього платежу від Нацбанку на адресу банку Бахматюка, в листопаді 2014 року, НБУ визнав VAB банк неплатоспроможним. Ну і ясно, що стабалізаційний кредит у розмірі 1 мільярд 200 мільйонів гривень, отриманий від НБУ терміном на два роки, VAB банк не повернув.

Загалом, банки олігархів працювала, як пилососи на ринку – вони спочатку залучали гроші громадян, які вливали в свій бізнес. Потім, коли починалася криза, не продавали свій бізнес, свої літаки чи маєтки, а волали в Нацбанку про допомогу, обіцяючи направити кошти на виплату вкладникам. Але, отримавши гроші, виводили на свої пов’язані компанії.

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Хто з олігархів наступний?

Колишній член правління Нацбанку Владислав Рашкован присудив Бахматюку друге місце за масштабами виведених грошей – одразу після Коломойського.

"Щоб ви розуміли цифри – тільки за публічною інформацією олігархи коштували державі приблизно стільки: Коломойський з Боголюбов – 212 мільярдів гривень, Бахматюк ("ВаБанк", другий його банк "Фінансова ініціатива", плюс кредити в державних банках) – 29,4 мільярдів гривень.

Ідеться про відшкодування вкладів збанкрутілих банків, отримане банками рефінансування в НБУ, втрачені кошти державних компаній на рахунках цих банків, та неповернені кредити державним банкам.



Ігор Коломойський

Бахматюк – це один з олігархів нової хвилі в Україні, яких я відношу до аграрних. Він працював заступником голови правління в Нафтогазі, коли компанією керував вже підзабутий Олексій Івченко, який отримав цю посаду від Ющенка як приз за участь в Помаранчевій революції.

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Бахматюк був власником семи облгазів, які в 2008 році у нього викупив олігарх Дмитро Фірташ, а сам Бахматюк зосередився на аграрному бізнесі.



Дмитро Фірташ

Бахматюк на момент оголошення підозри перебував закордоном, і тепер Україна буде боротися за його видачу на батьківщину – якщо олігарх сам добровільно не вирішить повернутися та постати перед правосуддям.

Але варто пам’ятати, що Бахматюк – лише другий в рейтингу. І так само слідство має зайнятися Коломойським, який займає перше місце за масштабами виведених коштів, щоб зняти будь-які підозри у вибірковому переслідуванні.