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      Хищение в Укроборонпроме: Сытник рассказал о весомом сдвиге в деле

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      Андрей Рогоза и Виталий Жуков
      Андрей Рогоза и Виталий Жуков / Коллаж 24 канала

      Недавно Национальное антикоррупционное бюро получило дело в отношении Виталия Жукова и Андрея Рогозы. Они вместе с сыном экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского участвовали в схеме по хищению Укроборонпрома.

      Как рассказал в эфире 24 канала директор НАБУ Артем Сытник, ранее это дело экс-генпрокурор Луценко пытался спрятать в суде, объявляя им подозрения в уклонении уплаты налогов. Зато сейчас его по решению генпрокурора Рябошапки передали в НАБУ. Произошло это буквально на днях.

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      Почему это важно, потому что, когда Луценко им инкриминировал уклонение от уплаты налогов, фактически это делало невозможным квалификацию действий этих людей относительно хищения (в Укроборонпроме – 24 канал), потому что нельзя платить налоги с того, что ты украл. Фактически это означало, что я делал что-то законно, а после этого не заплатил налоги с заработанных в результате этого денег,
      – подчеркнул он.

      По словам Сытника, раньше это дело направляли для освобождения Рогозы и Жукова от ответственности, однако суд такое решение не принял и вернул дело прокуратуре. Но сейчас НАБУ наконец получило к нему доступ.

      К слову, ранее появилась информация, что ГПУ просит освободить от уголовной ответственности Рогозу и Жукова, потому что те якобы возместили убытки, нанесенные государству из-за неуплаты налогов.

      Что известно о масштабных хищениях в Укроборонпроме

      В феврале 2019 года расследователи из проекта Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет неменее 250 миллионов гривен.

      В общем к этой схеме причастны такие люди:

      – собственно сам Олег Гладковский, в то же время он является бизнес-партнером пятого президента Петра Порошенко,

      – экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и на то время глава Укроборонпрома Павел Букин,

      – директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Согласно результатам расследования, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальской", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме НАБУ ГПУ Новости политики Юрий Луценко
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