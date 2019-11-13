Розкрадання в Укроборонпромі: Ситник розповів про вагоме зрушення у справі

Нещодавно Національне антикорупційне бюро отримало справу щодо Віталія Жукова та Андрія Рогози. Вони разом із сином експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського брали участь у схемі з розкрадання Укроборонпрому.

Як розповів у ефірі 24 каналу директор НАБУ Артем Ситник, раніше цю справу ексгенпрокурор Луценко намагався заховати в суді, оголошуючи їм підозри в ухиленні сплати податків. Натомість зараз її за рішенням генпрокурора Рябошапки передали до НАБУ. Сталося це буквально на днях.

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Чому це важливо, тому що, коли Луценко їм інкримінував ухилення від сплати податків, фактично це унеможливлювало кваліфікацію дій цих людей щодо розкрадання (в Укроборонпромі – 24 канал), тому що не можна сплачувати податки з того, що ти вкрав. Фактично це означало, що я робив щось законно, а після цього не заплатив податки з зароблених в результаті цього грошей,

– підкреслив він.

За словами Ситника, раніше цю справу скеровували для звільнення Рогози та Жукова від відповідальності, однак суд таке рішення не прийняв і повернув цю справу прокуратурі. Але зараз НАБУ нарешті отримало до неї доступ.

До слова, раніше з’явилась інформація, що ГПУ просить звільнити від кримінальної відповідальності Рогозу та Жукова, бо ті начебто відшкодували збитки, завдані державі через несплату податків.

Що відомо про масштабні розкрадання Укроборонпромі

У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з’ясували, що Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2 – 4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Загалом до цієї схеми є причетними такі люди:

– власне сам Олег Гладковський, водночас він є бізнес-партнером п’ятого президента Петра Порошенка,

– екс-керівник "Укрспецекпорту" та на той час очільник Укроборонпрому Павло Букін,

– директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Відповідно до результатів розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник.

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