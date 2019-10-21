Родина Гладковського внесла за нього заставу

За колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського внесено заставу.

Адвокат Гладковського Руслан Волинець сказав, що заставу у розмірі 10,6 мільйонів гривень внесла родина підозрюваного, пише УНІАН.

До теми: Рябошапка відреагував на запобіжний захід Гладковському: впевнений, що не втече

Наразі триває оформлення документів і адвокат сподівається, що вже сьогодні Олега Гладковського випустять із слідчого ізолятора. Окрім того, юристи колишнього посадовця сьогодні отримають повний текст ухвали Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступникові секретаря РНБО Олегові Гладковському у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів (до 15 грудня) з альтернативою застави у 10 мільйонів 623 тисячі 120 гривень.

Гладковського підозрюють у:

зловживанні владою або службовим становищем;

декларуванні недостовірної інформації.

Загалом йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як Гладковського затримали?17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в одному із ресторанів на Бориспільській трасі. Гладковський намагався вилетіти з України, проте працівники аеропорту "Бориспіль" його не випустили.



У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти з України, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019. Колишній посадовець навіть оголосив голодування на знак протесту.



18 жовтня детективи НАБУ оголосили Гладковському підозри у 2 кримінальних злочинах: зловживання владою та декларування недостовірної інформації. Про схему, яку виявили слідчі – читайте тут. Вона, до речі, пов'язана саме з компанією "Богдан Моторс". Запобіжний захід Гладковському обиратимуть у Антикорупційному суді 19 жовтня.

У яких ще справах фігурує Гладковський?

Олег Гладковський та його син Ігор – фігуранти справи про масштабні розкрадання в оборонному секторі України. Сума розкрадань – щонайменше 250 мільйонів гривень.

НАБУ також відкрило проти Гладковського справу за фактом декларування неправдивої інформації про його майно. Перед цим у Гладковського знайшли 4,5 мільйона гривень, які він "забув" вказати в декларації.

А ще НАЗК виявило у Гладковського незадекларовані 1,3 мільйона гривень. Крім того, Гладковський не вказав інформацію про авто, яке належить його сину. Тож НАЗК звернулося до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження.

Що відомо про причетність Гладковського до масштабних розкрадань в оборонному секторі України – читайте тут.