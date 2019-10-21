Семья Гладковского внесла за него залог

За бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского внесен залог.

Адвокат Гладковского Руслан Волынец сказал, что залог в размере 10,6 миллионов гривен внесла семья подозреваемого, пишет УНИАН.

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Сейчас идет оформление документов и адвокат надеется, что уже сегодня Олега Гладковского выпустят из следственного изолятора. Кроме того, юристы бывшего чиновника сегодня получат полный текст постановления Высшего антикоррупционного суда относительно меры пресечения.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей на срок до 60 дней (до 15 декабря) с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысячи 120 гривен.

Гладковского подозревают в:

злоупотреблении властью или служебным положением;

декларировании недостоверной информации.

В целом ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Как Гладковского задержали?

17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Гладковський пытался вылететь из Украины, однако работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили.



В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский самом деле не пытался бежать из Украины, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Бывший чиновник даже объявил голодовку в знак протеста.



18 октября детективы НАБУ объявили Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях: злоупотребление властью и декларирование недостоверной информации. О схеме, которую обнаружили следователи – читайте здесь. Она, кстати, связана именно с компанией "Богдан Моторс". Меру пресечения Гладковскому избирал Антикоррупционный суд 19 октября.

В каких еще делах фигурирует Гладковский?

Олег Гладковський и его сын Игорь – фигуранты дела о масштабных хищениях в оборонном секторе Украины. Сумма хищений – не менее 250 миллионов гривен.

НАБУ также открыло против Гладковского дело по факту декларирования ложной информации о его имуществе. Перед этим у Гладковского нашли 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" указать в декларации.

А еще НАПК выявило у Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривен. Кроме того, Гладковський не указал информацию об автомобиле, который принадлежит его сыну. Поэтому НАПК обратилось в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.

Что известно о причастности Гладковского к масштабным хищениям в оборонном секторе Украины – читайте здесь.