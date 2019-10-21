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      Семья Гладковского внесла за него залог

      162 Читати новину українською
      Олег Гладковский
      Олег Гладковский / 5.ua

      За бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского внесен залог.

      Адвокат Гладковского Руслан Волынец сказал, что залог в размере 10,6 миллионов гривен внесла семья подозреваемого, пишет УНИАН.

       К теме: Рябошапка отреагировал на меру пресечения Гладковскому: уверен, что не сбежит

      Сейчас идет оформление документов и адвокат надеется, что уже сегодня Олега Гладковского выпустят из следственного изолятора. Кроме того, юристы бывшего чиновника сегодня получат полный текст постановления Высшего антикоррупционного суда относительно меры пресечения.

      19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей на срок до 60 дней (до 15 декабря) с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысячи 120 гривен.

      Гладковского подозревают в:

      • злоупотреблении властью или служебным положением;
      • декларировании недостоверной информации.

      В целом ему грозит до 8 лет лишения свободы.

      Как Гладковского задержали?
      17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Гладковський пытался вылететь из Украины, однако работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили.

      В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский самом деле не пытался бежать из Украины, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Бывший чиновник даже объявил голодовку в знак протеста.

      18 октября детективы НАБУ объявили Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях: злоупотребление властью и декларирование недостоверной информации. О схеме, которую обнаружили следователи – читайте здесь. Она, кстати, связана именно с компанией "Богдан Моторс". Меру пресечения Гладковскому избирал Антикоррупционный суд 19 октября.

      В каких еще делах фигурирует Гладковский?

      Что известно о причастности Гладковского к масштабным хищениям в оборонном секторе Украины – читайте здесь.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Расследования Арест Коррупция Криминальные новости Олег Гладковский
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