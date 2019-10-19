Чи свідчитиме Гладковський проти Порошенка: версія політолога

Розслідування справи Гладковського – ексзаступника секретаря РНБО і партнера Порошенка – принципово для Зеленського. Це індикатор того, що конкретно змінилося в правоохоронних органах.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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Як зазначає політолог, усі, хто підтримував на виборах Зеленського, очікували, що рано чи пізно нова влада добереться до Гладковського.

Гладковський перетворився на символ корупції часів Порошенка. І новій владі не можна було ігнорувати цей факт. Чим все закінчиться, важко сказати. При попередній владі всі гучні затримання високопосадовців нічим не завершувалися,

– говорить Олещук.

За його словами, проблема того, що нікого з чиновників так і не притягнули до відповідальності, – не лише через відсутність політичної волі у попередньої влади. Але банальний непрофесіоналізм правоохоронців. До того ж, вважає він, у Гладковського будуть кращі адвокати України.

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На думку експерта, Гладковський може свідчити проти Порошенка. Але сумнівно, що зараз він це робитиме.

Будь-яка справа проти Гладковського – опосередковано справа проти Порошенка. Гладковський сподіватиметься, що Порошенко його прикриє. Розраховуватиме на кругову поруку. Порошенко не має альтернативи. Треба врятувати Гладковського, бо він носій багатьох важливих даних,

– підкреслює Петро Олещук.

Хто такий Гладковський і в чому його підозрюють?

Колишнього першого заступника секретаря РНБО і президента корпорації "Богдан" Олега Гладковського затримало НАБУ, коли він намагався покинути Україну. Гладковський – фігурант справи про масштабні розкрадання в "Укрооборонпромі". 18 жовтня Генпрокуратура погодила підозру Олегу Гладковському за трьома епізодами:

порушення антикорупційного законодавства – неправдиве декларування;

порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель. Гладковський використав своє службове становище і впливав на результати закупівель. За це він отримав неправомірну вигоду;

завідомо неправдиве декларування відомостей, порушення законодавства під час проведення тендерних закупівель, а також використання службового становища.

Підозру Олегу Гладковському планують вручати 18 жовтня, а 19 жовтня йому мають обирати запобіжний захід у Антикорупційному суді.