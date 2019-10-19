08:55
19 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Трамп наследует Путина. Испанский стыд Навального
      Вєсті Кремля
      21:49, 18 октября
      Вести.UA: Молоток Зеленский. "Юзик" подрабатывает кассиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Будет ли свидетельствовать Гладковский против Порошенко: версия политолога

      155 Читати новину українською
      ГПУ согласовала подозрение экс-чиновнику и соратнику Порошенко Олегу Гладковскому
      ГПУ согласовала подозрение экс-чиновнику и соратнику Порошенко Олегу Гладковскому / gettyimages.com

      Расследование дела Гладковского – экс-заместителя секретаря СНБО и партнера Порошенко – важно для Зеленского. Это индикатор того, что конкретно изменилось в правоохранительных органах.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

      Читайте также: Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно

      Как отмечает политолог, все, кто поддерживал на выборах Зеленского, ожидали, что рано или поздно новая власть доберется до Гладковского.

      Гладковский превратился в символ коррупции времен Порошенко. И новой власти нельзя было игнорировать этот факт. Чем все закончится, трудно сказать. При предыдущей власти все громкие задержания высокопоставленных лиц ничем не завершались,
      – говорит Олещук.

      По его словам, проблема того, что никого из чиновников так и не привлекли к ответственности – не только из-за отсутствия политической воли у предыдущей власти. Но банальный непрофессионализм правоохранителей. К тому же, считает он, у Гладковского будут лучшие адвокаты Украины.

      Читайте также: Отмывали баснословные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

      По мнению эксперта, Гладковский может свидетельствовать против Порошенко. Но сомнительно, что сейчас он будет это делать.

      Любое дело против Гладковского – опосредованно дело против Порошенко. Гладковский будет надеяться, что Порошенко его прикроет. Рассчитывать на круговую поруку. Порошенко не имеет альтернативы. Надо спасти Гладковского, потому что он носитель многих важных данных,
      – подчеркивает Петр Олещук.

      Кто такой Гладковский и в чем его подозревают?

      Бывшего первого заместителя секретаря СНБО и президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского задержало НАБУ, когда он пытался покинуть Украину. Гладковский – фигурант дела о масштабных хищениях в "Укрооборонпроме". 18 октября Генпрокуратура согласовала подозрение Олегу Гладковскому по трем эпизодам:

      • нарушение антикоррупционного законодательства – ложное декларирование;
      • нарушение законодательства при осуществлении тендерных закупок. Гладковский использовал свое служебное положение и влиял на результаты закупок. За это он получил неправомерную выгоду;
      • заведомо ложное декларирование сведений, нарушение законодательства при проведении тендерных закупок, а также использование служебного положения.

      Подозрение Олегу Гладковскому планируют вручать 18 октября, а 19 октября ему должны избирать меру пресечения в Антикоррупционном суде.

      blog_ava
      Гвоздик – Бетербиев: онлайн-трансляция чемпионского боя
      сегодня
      1165
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Олег Гладковский Владимир Зеленский ГПУ Коррупционные схемы в Укроборонпроме Петр Порошенко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Гвоздик проиграл россиянину Бетербиеву чемпионский пояс WBC
      сегодня , 07:31 Гвоздик проиграл россиянину Бетербиеву чемпионский пояс WBC
      Ігор Саджениця 539
      Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      18 октября , 21:01 Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      Євгенія Мазур 356
      Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      18 октября , 20:30 Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      Іван Яковина 360
      "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии
      18 октября , 20:01 "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии
      Світлана Попова 339
      Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      18 октября , 19:46 Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      Микола Давидюк 1380
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук