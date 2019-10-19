Будет ли свидетельствовать Гладковский против Порошенко: версия политолога

Расследование дела Гладковского – экс-заместителя секретаря СНБО и партнера Порошенко – важно для Зеленского. Это индикатор того, что конкретно изменилось в правоохранительных органах.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Петр Олещук.

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Как отмечает политолог, все, кто поддерживал на выборах Зеленского, ожидали, что рано или поздно новая власть доберется до Гладковского.

Гладковский превратился в символ коррупции времен Порошенко. И новой власти нельзя было игнорировать этот факт. Чем все закончится, трудно сказать. При предыдущей власти все громкие задержания высокопоставленных лиц ничем не завершались,

– говорит Олещук.

По его словам, проблема того, что никого из чиновников так и не привлекли к ответственности – не только из-за отсутствия политической воли у предыдущей власти. Но банальный непрофессионализм правоохранителей. К тому же, считает он, у Гладковского будут лучшие адвокаты Украины.

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По мнению эксперта, Гладковский может свидетельствовать против Порошенко. Но сомнительно, что сейчас он будет это делать.

Любое дело против Гладковского – опосредованно дело против Порошенко. Гладковский будет надеяться, что Порошенко его прикроет. Рассчитывать на круговую поруку. Порошенко не имеет альтернативы. Надо спасти Гладковского, потому что он носитель многих важных данных,

– подчеркивает Петр Олещук.

Кто такой Гладковский и в чем его подозревают?

Бывшего первого заместителя секретаря СНБО и президента корпорации "Богдан" Олега Гладковского задержало НАБУ, когда он пытался покинуть Украину. Гладковский – фигурант дела о масштабных хищениях в "Укрооборонпроме". 18 октября Генпрокуратура согласовала подозрение Олегу Гладковскому по трем эпизодам:

нарушение антикоррупционного законодательства – ложное декларирование;

нарушение законодательства при осуществлении тендерных закупок. Гладковский использовал свое служебное положение и влиял на результаты закупок. За это он получил неправомерную выгоду;

заведомо ложное декларирование сведений, нарушение законодательства при проведении тендерных закупок, а также использование служебного положения.

Подозрение Олегу Гладковскому планируют вручать 18 октября, а 19 октября ему должны избирать меру пресечения в Антикоррупционном суде.