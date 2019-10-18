Гладковському погодили підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському. Його затримало НАБУ 17 жовтня.

Підозру погодив керівник САП Назар Холодницький, а підписав керівник детективів НАБУ Андрій Калужинський, повідомляють джерела "Українські правді".

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Підозру Олегу Гладковському планують вручати у п’ятницю, 18 жовтня, а 19 жовтня йому мають обирати запобіжний захід у антикорсуді.

За словами генпрокурора Руслана Рябошапки, Гладковського підозрюють у:

порушенні антикорупційного законодавства – неправдиве декларування.

порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель. Гладковський використав своє службове становище і впливав на результати закупівель. За це він отримав неправомірну вигоду.

Що відомо про затримання Гладковського?

17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем.

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За інформацією джерел 24 каналу, Гладковський намагався вилетіти з України, проте працівники аеропорту "Бориспіль" його не випустили. Потім ексзаступник секретаря РНБО поїхав в один із ресторанів на Бориспільській трасі. Там власне його й затримали співробітники НАБУ.

У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти з України, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019.

У яких ще справах фігурує Гладковський?

Олег Гладковський та його син Ігор – фігуранти справи про масштабні розкрадання в оборонному секторі України . Сума розкрадань – щонайменше 250 мільйонів гривень.

. Сума розкрадань – щонайменше 250 мільйонів гривень. НАБУ також відкрило проти Гладковського справу за фактом декларування неправдивої інформації про його майно. Перед цим у Гладковського знайшли 4,5 мільйона гривень, які він "забув" вказати в декларації.

про його майно. Перед цим у Гладковського знайшли 4,5 мільйона гривень, які він "забув" вказати в декларації. А ще НАЗК виявило у Гладковського незадекларовані 1,3 мільйона гривень. Крім того, Гладковський не вказав інформацію про авто, яке належить його сину. Тож НАЗК звернулося до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження.

Що відомо про причетність Гладковського до масштабних розкрадань в оборонному секторі України – читайте тут.