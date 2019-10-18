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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Гладковському погодили підозру

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      Затриманому Гладковському погодили підозру
      Затриманому Гладковському погодили підозру / 5.ua

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському. Його затримало НАБУ 17 жовтня.

      Підозру погодив керівник САП Назар Холодницький, а підписав керівник детективів НАБУ Андрій Калужинський, повідомляють джерела "Українські правді".

      Коротко: Свинарчуки-Гладковські: хто вони такі і що про них відомо

      Підозру Олегу Гладковському планують вручати у п’ятницю, 18 жовтня, а 19 жовтня йому мають обирати запобіжний захід у антикорсуді.

      За словами генпрокурора Руслана Рябошапки, Гладковського підозрюють у:

      • порушенні антикорупційного законодавства – неправдиве декларування.
      • порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель. Гладковський використав своє службове становище і впливав на результати закупівель. За це він отримав неправомірну вигоду.

      Що відомо про затримання Гладковського?

      17 жовтня НАБУ затримало колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем.

      Тим часом: Затриманий Гладковський оголосив голодування

      За інформацією джерел 24 каналу, Гладковський намагався вилетіти з України, проте працівники аеропорту "Бориспіль" його не випустили. Потім ексзаступник секретаря РНБО поїхав в один із ресторанів на Бориспільській трасі. Там власне його й затримали співробітники НАБУ.

      У корпорації "Богдан" заявили, що їхній президент Гладковський насправді не намагався втекти з України, а повинен був вилетіти до Брюсселю на відкриття виставки Bus world 2019.

      У яких ще справах фігурує Гладковський?

      Що відомо про причетність Гладковського до масштабних розкрадань в оборонному секторі України – читайте тут.

      blog_ava
      У яких злочинах підозрюють Гладковського: заява Рябошапки
      сьогодні
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Олег Гладковський Корупція Кримінальні новини НАБУ Корупційні схеми в Укроборонпромі Розслідування Укроборонпром
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