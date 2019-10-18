Гладковскому согласовали подозрение
Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Его задержало НАБУ 17 октября.
Подозрение согласовал руководитель САП Назар Холодницкий, а подписал руководитель детективов НАБУ Андрей Калужинский, сообщают источники "Украинской правде".
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Подозрение Олегу Гладковскому планируют вручить в пятницу, 18 октября, а 19 октября ему должны избрать меру пресечения в антикорсуде.
По словам генпрокурора Руслана Рябошапки, Гладковского подозревают в:
- нарушении антикоррупционного законодательства – ложное декларирование.
- нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок. Гладковський использовал свое служебное положение и влиял на результаты закупок. За это он получил неправомерную выгоду.
В свою очередь, адвокат Гладковского Руслан Волынец сообщил, что его подзащитного перевозят в НАБУ 18 октября для вручения подозрения.
Подозрение еще не вручено, текст мы еще не видели, со смыслом не знакомы. Что будет происходить дальше? Я хотел попасть в изолятор временного содержания, чтобы согласовать свои действия до подозрения. Но приехали сотрудники НАБУ, которые собираются его забрать и отвезти в НАБУ,
– отметил Волынец в комментарии "5 каналу".
Что известно о задержании Гладковского?
17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
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По информации источников 24 канала, Гладковский пытался вылететь из Украины, однако работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили. Затем экс-заместитель секретаря СНБО поехал в один из ресторанов на Бориспольской трассе. Там собственно его и задержали сотрудники НАБУ.
В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался бежать из Украины, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019.
В каких еще делах фигурирует Гладковський?
- Олег Гладковський и его сын Игорь – фигуранты дела о масштабных хищениях в оборонном секторе Украины. Сумма хищений – не менее 250 000 000 гривен.
- НАБУ также открыло против Гладковского дело по факту декларирования ложной информации о его имуществе. Перед этим у Гладковского нашли 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" указать в декларации.
- А еще НАПК выявило у Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривен. Кроме того, Гладковський не указал информацию об авто, которое принадлежит его сыну. Поэтому НАПК обратилось в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.
Что известно о причастности Гладковского к масштабным хищениям в оборонном секторе Украины – читайте здесь.