Гладковскому согласовали подозрение

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Его задержало НАБУ 17 октября.

Подозрение согласовал руководитель САП Назар Холодницкий, а подписал руководитель детективов НАБУ Андрей Калужинский, сообщают источники "Украинской правде".

Коротко: Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно

Подозрение Олегу Гладковскому планируют вручить в пятницу, 18 октября, а 19 октября ему должны избрать меру пресечения в антикорсуде.

По словам генпрокурора Руслана Рябошапки, Гладковского подозревают в:

нарушении антикоррупционного законодательства – ложное декларирование.

нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок. Гладковський использовал свое служебное положение и влиял на результаты закупок. За это он получил неправомерную выгоду.

В свою очередь, адвокат Гладковского Руслан Волынец сообщил, что его подзащитного перевозят в НАБУ 18 октября для вручения подозрения.

Подозрение еще не вручено, текст мы еще не видели, со смыслом не знакомы. Что будет происходить дальше? Я хотел попасть в изолятор временного содержания, чтобы согласовать свои действия до подозрения. Но приехали сотрудники НАБУ, которые собираются его забрать и отвезти в НАБУ,

– отметил Волынец в комментарии "5 каналу".

Что известно о задержании Гладковского?

17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Тем временем: Задержанный Гладковский объявил голодовку

По информации источников 24 канала, Гладковский пытался вылететь из Украины, однако работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили. Затем экс-заместитель секретаря СНБО поехал в один из ресторанов на Бориспольской трассе. Там собственно его и задержали сотрудники НАБУ.

В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался бежать из Украины, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019.

В каких еще делах фигурирует Гладковський?

Олег Гладковський и его сын Игорь – фигуранты дела о масштабных хищениях в оборонном секторе Украины . Сумма хищений – не менее 250 000 000 гривен.

. Сумма хищений – не менее 250 000 000 гривен. НАБУ также открыло против Гладковского дело по факту декларирования ложной информации о его имуществе. Перед этим у Гладковского нашли 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" указать в декларации.

о его имуществе. Перед этим у Гладковского нашли 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" указать в декларации. А еще НАПК выявило у Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривен. Кроме того, Гладковський не указал информацию об авто, которое принадлежит его сыну. Поэтому НАПК обратилось в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство.

Что известно о причастности Гладковского к масштабным хищениям в оборонном секторе Украины – читайте здесь.