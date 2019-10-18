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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Гладковскому согласовали подозрение

      98 Читати новину українською
      Задержанному Гладковскому согласовали подозрение
      Задержанному Гладковскому согласовали подозрение / 5.ua

      Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Его задержало НАБУ 17 октября.

      Подозрение согласовал руководитель САП Назар Холодницкий, а подписал руководитель детективов НАБУ Андрей Калужинский, сообщают источники "Украинской правде".

      Коротко: Свинарчуки-Гладковские: кто они такие и что о них известно

      Подозрение Олегу Гладковскому планируют вручить в пятницу, 18 октября, а 19 октября ему должны избрать меру пресечения в антикорсуде.

      По словам генпрокурора Руслана Рябошапки, Гладковского подозревают в:

      • нарушении антикоррупционного законодательства – ложное декларирование.
      • нарушении законодательства при осуществлении тендерных закупок. Гладковський использовал свое служебное положение и влиял на результаты закупок. За это он получил неправомерную выгоду.

      В свою очередь, адвокат Гладковского Руслан Волынец сообщил, что его подзащитного перевозят в НАБУ 18 октября для вручения подозрения.

      Подозрение еще не вручено, текст мы еще не видели, со смыслом не знакомы. Что будет происходить дальше? Я хотел попасть в изолятор временного содержания, чтобы согласовать свои действия до подозрения. Но приехали сотрудники НАБУ, которые собираются его забрать и отвезти в НАБУ,
      – отметил Волынец в комментарии "5 каналу".

      Что известно о задержании Гладковского?

      17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

      Тем временем: Задержанный Гладковский объявил голодовку

      По информации источников 24 канала, Гладковский пытался вылететь из Украины, однако работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили. Затем экс-заместитель секретаря СНБО поехал в один из ресторанов на Бориспольской трассе. Там собственно его и задержали сотрудники НАБУ.

      В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался бежать из Украины, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019.

      В каких еще делах фигурирует Гладковський?

      Что известно о причастности Гладковского к масштабным хищениям в оборонном секторе Украины – читайте здесь.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ, Анастасия Зазуляк
      Теги: НАБУ Олег Гладковский Новости Украины Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Криминальные новости Расследования Укроборонпром Коррупция
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