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      Суд взяв під варту ексзаступника міністра Бровченка

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      Юрія Бровченка взяли під варту
      Юрія Бровченка взяли під варту / news.liga.net

      Суд взяв під варту на 2 місяці колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка із можливістю внесення застави.

      Розмір застави для Бровченка – 3 мільйони 400 тисяч 170 гривень, повідомила прес-служба Шевченківського райсуду Києва.

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      Бровченка затримала СБУ 22 жовтня в аеропорту "Бориспіль" за ймовірне завдання масштабної шкоди обороноздатності України. Затриманого підозрюють у державній зраді.

      У чому полягає злочин, який міг скоїти Бровченко?

      За даними слідства, Бровченко, чиновники держпідприємства "Український центр "Безпека" та державної акціонерної холдингової компанії "Артем" діяли всупереч інтересам України на користь іноземної компанії. Вони уклали з іноземцями завідомо збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів на загальну суму понад 16,5 мільйона доларів. При цьому іноземна компанія обладнання в Україну так і не поставила.

      Що відомо про Юрія Бровченка?

      • На посаді заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України працював у 2016-2018 роках. Був відповідальним за розвиток оборонно-промислового комплексу, стандартизацію і технічне регулювання.
      • Узагалі Бровченко з 2008 року опікувався питаннями нацбезпеки і оборони на державному рівні.
      • У 2010-2011 роках очолював департамент утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів у Міноборони.
      • У 2011-2015 роках працював у Мінекономрозвитку на посадах директора департаменту економіки оборони та безпеки, заступника директора департаменту економіки оборони та безпеки – начальника управління мобілізаційної роботи та резервів.
      • До призначення на посаду заступника міністра скеровував роботу мобілізаційного підрозділу у держконцерні "Укроборонпром".

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі СБУ Корупція Кримінальні новини Міністерство економічного розвитку і торгівлі Новини політики Арешт
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