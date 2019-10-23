Суд взял под стражу экс-заместителя министра Бровченко
Суд взял под стражу на 2 месяца бывшего заместителя министра экономики Юрия Бровченко с возможностью внесения залога.
Размер залога для Бровченко – 3 миллиона 400 тысяч 170 гривен, сообщила пресс-служба Шевченковского райсуда Киева.
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Бровченко задержала СБУ 22 октября в аэропорту "Борисполь" за вероятное нанесение масштабного ущерба обороноспособности Украины. Задержанного подозревают в государственной измене.
В чем заключается преступление, которое мог совершить Бровченко?
По данным следствия, Бровченко, чиновники госпредприятия "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу иностранной компании. Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму свыше 16,5 миллиона долларов. При этом иностранная компания оборудование в Украину так и не поставила.
Что известно о Юрии Бровченко?
- На посту заместителя министра экономического развития и торговли Украины работал в 2016-2018 годах. Был ответственным за развитие оборонно-промышленного комплекса, стандартизацию и техническое регулирование.
- Вообще Бровченко с 2008 года занимался вопросами нацбезопасности и обороны на государственном уровне.
- В 2010-2011 годах возглавлял департамент утилизации компонентов ракетного топлива и ракет и боеприпасов в Минобороны.
- В 2011-2015 годах работал в Минэкономразвития на должностях директора департамента экономики обороны и безопасности, заместителя директора департамента экономики обороны и безопасности – начальника управления мобилизационной работы и резервов.
- До назначения на должность заместителя министра направлял работу мобилизационного подразделения в госконцерне "Укроборонпром".
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