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      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР В'ЯТРОВИЧ

      Дві протилежні сторони однієї монети, – експерт про підозру Букіну та справу Укроборонпрому

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      Підозра колишньому гендиректору Укроборонпрому Павлу Букіну щодо внесення недостовірних відомостей до електронної декларації може бути навіть не першим, а паралельним кроком до вручення йому нових підозр. Зокрема – щодо розкрадань в оборонці.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив експерт групи Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов.

      Зверніть увагу! Що відомо про Павла Букіна: біографія ексдиректора Укроборонпрому

      Зазначимо, що слідство з'ясувало, що Букін не задекларував у 2016 році: доходи, 2 квартири вартістю понад 3 мільйони гривень, автомобіль Range Rove вартістю 10 мільйонів гривень, який є власністю цивільної дружини Букіна.

      Олександр Лємєнов підкреслив: потрібно розуміти, що по різних статтях є різні склади злочину.

      Притягнення по різних кримінальних провадженнях є цілком законним способом реалізації такого принципу як невідворотність покарання,
      – наголосив він.

      Експерт сподівається, що українці побачать й решту кейсів, якщо правоохоронці паралельно займатимуться іншими розслідуванням та доводитимуть їх до кінця, зібравши повноцінну доказову базу.

      "Недостовірне декларування і справа Укроборонпрому – це дві протилежні сторони однієї монети, яку звати Букін", – підсумував експерт.

      Як Букін може бути причетним до корупції в Укроборонпромі

      4 березня журналісти Bihus.info опублікували частину резонансного розслідування про корупційні схеми в Укроборонпрому. Вони розповіли, як Букін та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в Укроборонпром за завищеними цінами.

      За постачання частин до літаків АН відповідало підприємство Укрспецекспорт, яким на той час керував саме Букін. Офіційно придбати військові деталі у Росії Укрспецекспорт не міг, адже з 2014 року будь-яка співпраця з РФ була припинена.

      Тоді Букін звернувся до посередників – колишнього працівника Укроборонпрому Віталія Жукова та сина експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.


      Букін просить Жукова не з'являтися в центральному офісі концерну

      Із Жуковим родина Букіних, судячи з їхніх переписок, дружила. Вони навіть разом планували сімейний відпочинок на узбережжі Франції вартістю в 60 тисяч євро. Водночас Букін страшенно не хотів, щоб хтось у концерні знав про його зв’язок із Жуковим.

      За даними журналістів, влітку 2016 року Букін надіслав Жукову перелік потрібних деталей висотомірів і приблизні суми замовлення. Жуков із Гладковським-молодшим взялися за справу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Розслідування Новини України Павло Букін Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром е-декларування
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