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      Олигарха Фирташа могут выдать США

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      Дмитрий Фирташ
      Дмитрий Фирташ / AFP

      Австрия может выдать олигарха Дмитрия Фирташа в США. Решение суда ЕС, которое приняли 24 октября, открывает путь к экстрадиции.

      Дело, которое рассматривали в Люксембурге, не касалось непосредственно Фирташа, пишет "Украинская служба BBC".

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      Вопрос заключался в применении Хартии ЕС по правам человека. Именно на нее ссылаются адвокаты Фирташа в своей апелляции в Верховный суд Австрии, который должен решить, позволить ли экстрадицию олигарха в США.

      Суд ЕС признал, что Хартия ЕС не обязывает национальные суды повторно рассматривать дела, по которым уже принято решение.

      В чем подозревают Дмитрия Фирташа?
      США обвиняют Фирташа в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 миллиона долларов хотел получить разрешение на добычу титана в Индии. Американские следователи нашли у него более сотни оффшорных компаний. За это все Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов. В феврале 2017 года Высший земельный суд Вены разрешил выдать Фирташа в США. Его адвокаты подали на апелляцию в Верховный суд Австрии. Против бизнесмена есть еще одно дело – ордер на арест Фирташа выдала Испания. Там его подозревают в отмывании денег и участии в организованной преступной группировке.

      Теги: Новости США Новости политики Дмитрий Фирташ Австрия
      Источник: 24 канал
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