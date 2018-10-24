Олігарха Фірташа можуть видати США

Австрія може видати олігарха Дмитра Фірташа до США. Рішення суду ЄС, яке ухвалили 24 жовтня, відкриває шлях до екстрадиції.

Справа, яку розглядали у Люксембургу, не стосувалася безпосередньо Фірташа, пише "Українська служба BBC".

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Питання полягало у застосуванні Хартії ЄС з прав людини. Саме на неї посилаються адвокати Фірташа у своїй апеляції до Верховного суду Австрії, який має вирішити, чи дозволити екстрадицію олігарха до США.

Суд ЄС визнав, що Хартія ЄС не зобов’язує національні суди повторно розглядати справи, по яких вже прийнято рішення.

У чому підозрюють Дмитра Фірташа?США звинувачують Фірташа в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в 18,5 мільйона доларів хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії. Американські слідчі знайшли у нього більше сотні офшорних компаній. За це все Фірташу загрожує до 50 років в'язниці і конфіскація всіх активів. У лютому 2017 року Вищий земельний суд Відня дозволив видати Фірташа до США. Його адвокати подали на апеляцію до Верховного суду Австрії.



Проти бізнесмена є ще одна справа – ордер на арешт Фірташа видала Іспанія. Там його підозрюють у відмиванні грошей і участі в організованому злочинному угрупованні".