Санкції РФ проти України: чому самі росіяни опинились більше під ударом, ніж українці

Росія готує "чорний список" для України. Кремль погрожує ввести санкції проти українських громадян і компаній. Створити відповідний список доручив Володимир Путін.

"Росія вперше у своїй історії вводить антиукраїнські санкції. Порошенко дістав, що уж там", – так російські телеканали із пристрастю "обсмоктували" рішення Володимира Путіна запровадити економічні санкції до України.

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Хто потрапить у цей серйозний список, поки невідомо. Російський прем'єр Дмитро Медведєв лише анонсував, що йдеться про сотню українських компаній та бізнесменів. За словами Медведєва, Федерація хоче заборонити окремі українські товари. Зокрема, переглянуть рівень митних зборів, призупинять фінансові операції компаній, які розташовані на території Росії. Після цього, переконує "братський народ", українцям точно кінець.

"Агресор – головний економічний партнер України. Товарообіг за півроку виріс ще на 30%", – ідеться у сюжеті одного з пропагандистських каналів.

Насправді, найбільшим торговельним партнером України залишається Європейський Союз, куди українці вивозять майже 19% вироблених товарів. Частка Росії на сьогодні становить лише 8% від загального обсягу експорту. Товарообіг між державами дійсно збільшився за останній рік. Але це Росія намагається повернутися на український ринок. Українські компанії, навпаки, щороку продають Федерації менше товарів. Цього року, порівняно з 2017-м, скоротили постачанння на мільярд доларів.

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Тобто російські санкції – це скоріше психологічний терор, аніж реальні економічні загрози. Тим паче, що такі "сенсаційні новини" українська економіка вже переживала, просто у російських журналістів пам'ять коротка. У 14-му році, наприклад, російська влада заборонила українські овочі, фрукти і злаки.

Є певні бізнесмени, які мають якісь доходи чи активи в Росії, але ми про таких бізнесменів, які тим більше мають яскраву антиросійську риторику, ми про них не знаємо. І нам би теж було цікаво про них дізнатися,

– прокоментував керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Петро Порошенко, на думку експертів, у список не потрапить, якщо мова йде саме про так звані дзеркальні санкції, адже до самого Путіна ні Україна, ні Захід санкції не вводили. А Ігор Коломойський є акціонером компаній, що зокрема володіють російськими нафтогазовими родовищами. Однак, його активи з початку війни під арештом. У решти ж олігархів або риторика проросійська, або бізнес на території Федерації збитковий.

Рінат Ахметов має в Росії шахту на межі банкрутства, тож був би радий її позбутися. Віктор Пінчук та Вадим Новінський теж висоліквідних активів в країні-агресорі вже давно не тримають. У Дмитра Фірташа – горезвісний "Кримський титан", який отруює повітря на півострові.

Пройшовшись по всьому списку наших бізнесменів, ми бачимо, що санкції особливо і нема до кого застосовувати. Можливо, санкції можуть застосовуватись до деяких державних компаній, наприклад, "Укрзалізниці",

– зазначив Паращій.

Вгадувати думки Путіна – справа цікава, але невдячна. Та й, як засвідчує практика, поки що російські економічні санкції шкодили лише російському населенню. Після таких заборон ціни на продукти стабільно зростають.