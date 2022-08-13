Олигархи, которые хотят сбросить путина, очень осторожны, потому что у них есть только одна попытка, – Шейтельман
В окружении кремлевского диктатора путина кое-кто понимает, что им не удастся победить в войне против Украины, однако не все. Есть даже олигархи, которые хотят сбросить путина.
Однако у них есть только одна попытка. Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
Обратите внимание Угрозы медведева – это шизофашизм, странное явление, – Фейгин
Близкое окружение путина – дураки
По его словам, Украина сражается с очень глупыми людьми. Он отметил, что говорится о руководстве россии.
Дело в том, как он объяснил, в россии в течение 22 лет происходил "негативный отбор" во власть – когда отбираешь худших, а они в свою очередь приводят еще хуже.
В то же время, Украина большую часть последних десятилетий вела положительный отбор. Присутствовала конкуренция.
Так что все эти люди – чем ближе к путину, тем глупее. Первый круг близости может даже не понимать, что они проиграли, потому что неспособны просто подумать,
– сказал политтехнолог.
Однако следующие приближенные к кремлевскому главе гораздо больше понимают, что происходит и способны оценить ситуацию.
Кто готов сбросить путина
В то время как третий политический круг, куда входят олигархи, управляющие экономикой – имеют несколько развитые когнитивные способности и понимают все потери и бессмысленность планов.
"Конечно, они будут пытаться. Я уверен, что у них есть определенные мысли относительно смены политического руководства страны. Надеюсь, они уже переросли в планы. Но они очень осторожны, потому что у них есть только одна попытка, и это очень рискованно", – добавил Шейтельман.
Потому что они понимают, если им это не удастся – они все погибнут вместе со своими семьями. Поэтому реализация этого плана очень опасна, непонятно, пойдут ли они вообще на такой шаг.
Полностью интервью с Шейтельманом: смотрите видео