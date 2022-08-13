Олигархи, которые хотят сбросить путина, очень осторожны, потому что у них есть только одна попытка, – Шейтельман

В окружении кремлевского диктатора путина кое-кто понимает, что им не удастся победить в войне против Украины, однако не все. Есть даже олигархи, которые хотят сбросить путина.

Однако у них есть только одна попытка. Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Близкое окружение путина – дураки

По его словам, Украина сражается с очень глупыми людьми. Он отметил, что говорится о руководстве россии.

Дело в том, как он объяснил, в россии в течение 22 лет происходил "негативный отбор" во власть – когда отбираешь худших, а они в свою очередь приводят еще хуже.

В то же время, Украина большую часть последних десятилетий вела положительный отбор. Присутствовала конкуренция.

Так что все эти люди – чем ближе к путину, тем глупее. Первый круг близости может даже не понимать, что они проиграли, потому что неспособны просто подумать,

– сказал политтехнолог.

Однако следующие приближенные к кремлевскому главе гораздо больше понимают, что происходит и способны оценить ситуацию.

Кто готов сбросить путина

В то время как третий политический круг, куда входят олигархи, управляющие экономикой – имеют несколько развитые когнитивные способности и понимают все потери и бессмысленность планов.

"Конечно, они будут пытаться. Я уверен, что у них есть определенные мысли относительно смены политического руководства страны. Надеюсь, они уже переросли в планы. Но они очень осторожны, потому что у них есть только одна попытка, и это очень рискованно", – добавил Шейтельман.

Потому что они понимают, если им это не удастся – они все погибнут вместе со своими семьями. Поэтому реализация этого плана очень опасна, непонятно, пойдут ли они вообще на такой шаг.

Полностью интервью с Шейтельманом: смотрите видео