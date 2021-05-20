По словам советника председателя Офиса Президента Подоляка, Зеленский показал, что страна будет действительно прозрачной и открытой. Зато все предыдущие президенты оставались в пределах старой модели.

Актуально Европейская или американская концепция президентства – Подоляк о Зеленском

Это означает, что нельзя позвонить в дверь Офиса Президента и сказать – "привет, я олигарх, вот возьмите деньги, я хочу взамен получить это",

– сказал Подоляк.

Детали от Подоляка