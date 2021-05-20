По словам советника председателя Офиса Президента Подоляка, Зеленский показал, что страна будет действительно прозрачной и открытой. Зато все предыдущие президенты оставались в пределах старой модели.
Актуально Европейская или американская концепция президентства – Подоляк о Зеленском
Это означает, что нельзя позвонить в дверь Офиса Президента и сказать – "привет, я олигарх, вот возьмите деньги, я хочу взамен получить это",
– сказал Подоляк.
Детали от Подоляка
- Советник главы ОП отметил, что другие президенты сначала говорили красивые слова об открытости, а потом приходили в здание на Банковой и намертво его закрывали.
- По словам Подоляка, прийти туда можно было только с "билетом". Однако Зеленский заявил, что этого не будет.
- Все реформы, которые Зеленский планирует или уже реализовал, имеют целью трансформацию правил игры в Украине.
- Подоляк отметил, что "они идут худо-бедно, из-за сопротивления, из-за некачественного обслуживания депутатского корпуса, ведь "Слуга народа" тоже требует модернизации.
- В то же время эти реформы ведут к одному – государство должно стать открытым и прозрачным настолько, что купить сервис там будет невозможно.