За словами радника голови Офісу Президента Подоляка, Зеленський показав, що країна буде справді прозорою та відкритою. Натомість усі попередні президенти залишалися у межах старої моделі.
Актуально Європейська або американська концепція президентства, – Подоляк про Зеленського
Це означає, що не можна подзвонити у двері Офісу Президента і сказати – "привіт, я олігарх, ось візьміть гроші, я хочу натомість отримати це",
– зауважив Подоляк.
Деталі від Подоляка
- Радник глави ОП наголосив, що інші президенти спершу говорили красиві слова про відкритість, а тоді приходили у будівлю на Банковій і намертво її закривали.
- За словами Подоляка, прийти туди можна було лише з "квитком". Однак Зеленський заявив, що цього не буде.
- Усі реформи, які Зеленський планує або вже реалізував, мають на меті трансформацію правил гри в Україні.
- Подоляк зауважив, що "вони йдуть так-сяк, через опір, через неякісне обслуговування депутатського корпусу, адже "Слуга народу" теж вимагає модернізації.
- Водночас ці реформи ведуть до одного – держава має стати відкритою та прозорою настільки, що купити послугу там буде неможливо.