Олигархи ждут "слабинку" президента, – журналист
На время избирательной кампании Зеленский появлялся на канале "1+1", сейчас же его чаще показывают на телеканале "Украина", который принадлежит Ринату Ахметову. Поэтому поддержка олигархов может выражаться в медиа.
Складывается впечатление, что Зеленский пытается балансировать между олигархами. Такое мнение в эфире программы "Что это было?" на 24 канале высказал журналист "Украинской правды" Роман Кравец.
Интересно Зеленский повзрослел как политик, – политолог об успехах и неудачах президента
По его словам, сначала говорили о приближенности Зеленского к Коломойскому, потом к Пинчуку, потом снова к Коломойскому, а сейчас говорят, что к Ахметову.
Наверное, правда где-то посередине. Но со всеми олигархами у президента нормальные отношения. В любом случае, на неудобные отношения он не заходит. Возможно, олигархи ожидают "слабинку" президента, чтобы начать действовать. Потому что когда сохраняется высокий уровень доверия, тогда трудно воевать,
– считает Кравец.
На слова ведущего, будет ли приватизация "Центрэнерго" означать деолигархизацию власти, журналист ответил: "Мне будет интересно наблюдать за обострением конфликта между Офисом Президента и Коломойским, потому что в "Слуге народа" есть группа Коломойского".
Поэтому журналисту интересно, как поведут себя эти депутаты и медиа, которые приближены к олигарху Коломойскому.
"Потому что даже, когда принимали закон о банках, сам закон критиковали, но не было критики в сторону президента", – подытожил журналист.
"Антиколомойский" законопроект: что известно
- Законопроект запрещает арест имущества и денег банка, который признали неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев.
- Ключевым пунктом "антиколомойского" законопроекта является то, что бывшие или нынешние владельцы банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить только денежную компенсацию.
- То есть законопроект фактически исключает возможность возврата национализированного банка его бывшему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации. Впрочем деньги экс-владельцу таки будут компенсированы, если нарушение будет доказано.
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