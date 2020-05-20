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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Олигархи ждут "слабинку" президента, – журналист

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / GettyImages

На время избирательной кампании Зеленский появлялся на канале "1+1", сейчас же его чаще показывают на телеканале "Украина", который принадлежит Ринату Ахметову. Поэтому поддержка олигархов может выражаться в медиа.

Складывается впечатление, что Зеленский пытается балансировать между олигархами. Такое мнение в эфире программы "Что это было?" на 24 канале высказал журналист "Украинской правды" Роман Кравец.

Интересно Зеленский повзрослел как политик, – политолог об успехах и неудачах президента

По его словам, сначала говорили о приближенности Зеленского к Коломойскому, потом к Пинчуку, потом снова к Коломойскому, а сейчас говорят, что к Ахметову.

Наверное, правда где-то посередине. Но со всеми олигархами у президента нормальные отношения. В любом случае, на неудобные отношения он не заходит. Возможно, олигархи ожидают "слабинку" президента, чтобы начать действовать. Потому что когда сохраняется высокий уровень доверия, тогда трудно воевать,
– считает Кравец.

На слова ведущего, будет ли приватизация "Центрэнерго" означать деолигархизацию власти, журналист ответил: "Мне будет интересно наблюдать за обострением конфликта между Офисом Президента и Коломойским, потому что в "Слуге народа" есть группа Коломойского".

Поэтому журналисту интересно, как поведут себя эти депутаты и медиа, которые приближены к олигарху Коломойскому.

"Потому что даже, когда принимали закон о банках, сам закон критиковали, но не было критики в сторону президента", – подытожил журналист.

"Антиколомойский" законопроект: что известно

  • Законопроект запрещает арест имущества и денег банка, который признали неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев.
  • Ключевым пунктом "антиколомойского" законопроекта является то, что бывшие или нынешние владельцы банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить только денежную компенсацию.
  • То есть законопроект фактически исключает возможность возврата национализированного банка его бывшему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации. Впрочем деньги экс-владельцу таки будут компенсированы, если нарушение будет доказано.
Автор: Алина Олиховская
Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Медиа Законодательство Офіс Президента Президент Украины Виктор Пинчук Ринат Ахметов Игорь Коломойский
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