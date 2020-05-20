Зеленский повзрослел как политик, – политолог об успехах и неудачах президента

20 мая – годовщина по случаю президентства Владимира Зеленского. Политический эксперт Тарас Семенюк утверждает, что за это время он успел выполнить 20% своих обещаний.

О проведенных реформах, возможной второй каденции и выполненных обещаниях – политолог говорил в эфире 24 канала.

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Как изменился Зеленский

Эксперт отметил, что Зеленский значительно изменился за этот год. А украинцы смогли увидеть его в новом свете.

"Зеленский повзрослел как политик. Мы его знали как актера, а сейчас мы видим его с другой стороны. Он умеет отвечать на вопросы, доносить свою мысль. Не так ярко, но он умеет общаться по политическим вопросам", – убежден Семенюк.

О реформах

Политолог отметил, что год президентства показал динамику интересных реформ. Но у его команды еще будет ряд испытаний и вопросов, которые надо решить.

То, что не работало раньше, на что не было политической воли – все-таки, при Зеленском сдвинулось с места. Речь идет о рынке земли, старте приватизации и ряде других факторов,

– утверждает Семенюк.

Кроме того, по подсчетам политологов, президент дал 436 обещаний, часть он уже выполнил.

"Первый год – это еще не экватор. Но за это время он успел выполнить 20% своих обещаний. Тенденция на 5 лет определена правильно, но пандемия коронавируса вносит коррективы в жизнь не только украинцев, но и мирового сообщества. Стоит быть готовым к этим процессам и иметь основательную экономическую программу, чтобы знать, как Украина будет выходить из этого кризиса", – подчеркнул Семенюк.

Он также сказал, что есть ряд положительных моментов, но у Зеленского и его команды будут большие испытания по вопросам Донбасса и обмену пленными – это будут ключевые вопросы.

Также есть вещи, за которые Зеленский не может отвечать. Это касается посадок чиновников,

– добавил политолог.

О возможной второй каденции Зеленского

Семенюк поделился, что для него также было новостью возможная вторая каденция, о которой он говорил на пресс-конференции. Поскольку год назад президент Зеленский на "Олимпийском" отмечал, что баллотируется только на 1 срок.

Справка. Если бы президентские выборы в Украине состоялись в мае 2020, то за Владимира Зеленского проголосовали 39,3% украинцев. Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг". В апреле 2020 года этот показатель был 42,6%. Во втором туре выборов его поддержка составила бы 75%.

"В такой способ он упрекал Порошенко, что тот цепляется за власть. Очевидно, что "аппетит приходит во время еды", он хорош и вкусен во время власти. Поэтому не каждый может обещать и соблюсти слова, – считает политический эксперт.



Победы Владимира Зеленского за год президентства / инфографика 24 канала



Провалы Владимира Зеленского за год президентства / инфографика 24 канала