Зеленський подорослішав як політик, – політолог про успіхи та невдачі президента

20 травня – річниця з нагоди президентства Володимира Зеленського. Політичний експерт Тарас Семенюк ствердив, що за цей час він встиг виконати 20% своїх обіцянок.

Про проведені реформи, можливу другу каденцію та виконані обіцянки – політолог говорив в ефірі 24 каналу.

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Як змінився Зеленський

Експерт зазначив, що Зеленський значно змінився за цей рік. А українці змогли побачити його у новому світлі.

"Зеленський подорослішав як політик. Ми його знали як актора, а зараз ми бачимо його з іншого боку. Він вміє відповідати на питання, доносити свою думку. Не так яскраво, але він вміє комунікувати щодо політичних питань", – переконаний Семенюк.

Про реформи

Політолог зазначив, що рік президентства показав динаміку цікавих реформ. Але його команда ще матиме низку випробувань та питань, які треба вирішити.

Те, що не працювало раніше, на що не було політичної волі – усе-таки, за Зеленського зрушило з місця. Йдеться про ринок землі, старт приватизації й низку інших чинників,

– ствердив Семенюк.

Крім того, за підрахунками політологів, президент дав 436 обіцянок, частину він уже виконав.

"Перший рік – це ще не екватор. Але за цей час він встиг виконати 20% своїх обіцянок. Тенденція на 5 років визначена правильно, але пандемія коронавірусу вносить корективи у життя не лише українців, але і світової спільноти. Варто бути готовим до цих процесів і мати ґрунтовну економічну програму, щоби знати, як Україна виходитиме з цієї кризи", – наголосив Семенюк.

Він також сказав, що є низка позитивних моментів, але Зеленський і його команда матимуть велике випробування щодо питань Донбасу та обміну полоненими – це будуть ключові питання.

Також є речі, за які Зеленський не може відповідати. Це стосується посадок чиновників,

– додав політолог.

Про можливу другу каденцію Зеленського

Семенюк поділився, що для нього також було новиною про можливу другу каденцію, про яку він говорив на пресконфереції. Оскільки рік тому президент Зеленський на "Олімпійському" зазначав, що балотується лише на 1 термін.

Довідка. Якби президентські вибори в України відбулися у травні 2020, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% українців. Такі дані наводить соціологічна група "Рейтинг". У квітні 2020 року цей показник був 42,6%. У другому турі виборів його підтримка склала б 75%.

"У такий спосіб він дорікав Порошенку, що той чіпляється за владу. Очевидно, що "апетит приходить під час їжі", він добре й смакує під час влади. Тому не кожен може обіцяти й дотримати слова, – вважає політичний експерт.



Перемоги Володимира Зеленського за рік президентства / інфографіка 24 каналу



Провали Володимира Зеленського за рік президентства / інфографіка 24 каналу