На час виборчої кампанії Зеленський з'являвся на каналі "1+1", зараз же його частіше показують на телеканалі "Україна", який належить Рінату Ахметову. Тому підтримка олігархів може виражатися у медіа.

Складається враження, що Зеленський намагається балансувати між олігархами. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі висловив журналіст "Української правди" Роман Кравець.

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За його словами, спочатку говорили про наближеність Зеленського до Коломойського, потім до Пінчука, потім знову до Коломойського, а зараз говорять, що до Ахметова.

Напевно, правда десь посередині. Але з усіма олігархами у президента нормальні відносини. У будь-якому разі, на незручні відносини він не заходить. Можливо, олігархи очікують на "слабинку" президента, щоб почати діяти. Тому що коли зберігається високий рівень довіри, тоді важко воювати,

– вважає Кравець.

На слова ведучого, чи приватизація "Центренерго" означатиме деолігархізацію влади, журналіст відповів: "Мені буде цікаво спостерігати над загостренням конфлікту між Офісом Президента і Коломойським, тому що у "Слузі народу" є група Коломойського".

Тому журналістові цікаво, як поводитимуться ці депутати та медіа, які наближені до олігарха Коломойського.

"Тому що навіть, коли приймали закон про банки, сам закон критикували, але не було критики у бік президента", – підсумував журналіст.

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