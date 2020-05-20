Олігархи чекають на "слабинку" президента, – журналіст
На час виборчої кампанії Зеленський з'являвся на каналі "1+1", зараз же його частіше показують на телеканалі "Україна", який належить Рінату Ахметову. Тому підтримка олігархів може виражатися у медіа.
Складається враження, що Зеленський намагається балансувати між олігархами. Таку думку в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі висловив журналіст "Української правди" Роман Кравець.
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За його словами, спочатку говорили про наближеність Зеленського до Коломойського, потім до Пінчука, потім знову до Коломойського, а зараз говорять, що до Ахметова.
Напевно, правда десь посередині. Але з усіма олігархами у президента нормальні відносини. У будь-якому разі, на незручні відносини він не заходить. Можливо, олігархи очікують на "слабинку" президента, щоб почати діяти. Тому що коли зберігається високий рівень довіри, тоді важко воювати,
– вважає Кравець.
На слова ведучого, чи приватизація "Центренерго" означатиме деолігархізацію влади, журналіст відповів: "Мені буде цікаво спостерігати над загостренням конфлікту між Офісом Президента і Коломойським, тому що у "Слузі народу" є група Коломойського".
Тому журналістові цікаво, як поводитимуться ці депутати та медіа, які наближені до олігарха Коломойського.
"Тому що навіть, коли приймали закон про банки, сам закон критикували, але не було критики у бік президента", – підсумував журналіст.
"Антиколомойський" законопроєкт: що відомо
- Законопроєкт забороняє арешт майна і грошей банку, який визнали неплатоспроможним або щодо якого схвалено рішення про відкликання банківської ліцензії чи ліквідацію банку. Цей пункт не стосується випадків ліквідації банку за рішенням його власників.
- Ключовим пунктом "антиколомойського" законопроєкту є те, що колишні чи теперішні власники банків, права яких були порушені незаконними рішеннями органів державної влади, зможуть отримати лише грошову компенсацію.
- Тобто законопроєкт фактично виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику навіть у тому випадку, якщо буде доведено протиправність націоналізації. Втім гроші ексвласнику таки будуть компенсовані, якщо порушення буде доведено.