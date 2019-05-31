Олигархи Украины: как Коломойский зарабатывает на украинцах

Уже скоро в Украине состоятся еще одни выборы, парламентские. Поэтому олигархи уже начали вести переговоры с кандидатами и готовить себе почву на будущее. Журналисты программы "Схемы" зафиксировали переговоры олигарха Игоря Коломойского с топ-политиками, которые могут стать союзниками партии Владимира Зеленского в новом правительстве.

Известно, что он приезжал к министру внутренних дел Арсену Авакова. Трижды его кортеж видели в гостях у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Зачем Коломойскому контролировать власть? Журналисты программы "Схемы" проанализировали те бизнес-интересы Коломойского, которые могут идти вразрез с интересами общества.

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Олигархи в Украине – до сих пор неотъемлемая часть системы управления государством. Они контролируют крупнейшие промышленные предприятия, а через подконтрольные СМИ формируют общественное мнение, так как им нужно, финансируют отдельных политиков или даже целые политические группы.

Олигархи появились в Украине вскоре после обретения ею независимости, отметил исполнительный директор фонда Блейзера в Украине Олег Устенко.

В конце 90-х – начале 2000-х годов возникла такая группа людей, которая смогла воспользоваться возможностями украинской приватизации и собственного влияния на экономику страны. И в какой-то период времени они поняли, что они от с этого имеют выгоду. А выгоду какую? Выгода – это непосредственно деньги, которые они получают,

– сказал Устенко.

Олигарх имеет четко определенные атрибуты. Чтобы назваться олигархом, надо иметь в собственности крупнейшие предприятия в стране, быть владельцем влиятельных медиа, в частности телеканалов, иметь своих представителей во власти и использовать их для обогащения своей бизнес-империи. Классическими олигархами в Украине принято считать пятерых: Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Виктора Пинчука, а также пятого президента – Петра Порошенко.

Украинские олигархи

В зависимости от того, на кого олигарх сделал ставку на очередных выборах, меняется масштаб его влияния на принятие решений в стране. Одним из очевидных выгодоприобретателей нынешних президентских выборов считается Игорь Коломойский. Что неудивительно, ведь если последние два года он был в опале у президента Петра Порошенко, воюя с ним на безопасном расстоянии из Израиля.

В мае олигарх триумфально вернулся в Украину, не скрывая восторга от избрания новым президентом страны Владимира Зеленского, его давнего бизнес-партнера по телевизионному бизнесу. Первое кадровое назначение Зеленского – на должность главы Администрации президента. Им стал Андрей Богдан.



Главой Администрации президента стал Андрей Богдан

Человеком Коломойского его называют не только из-за очевидной формальной связи – ведь Богдан до назначения в АП работал личным адвокатом олигарха. "Схемы" проанализировали, что до выдвижения Зеленского в президенты именно Андрей Богдан сопровождал его в поездках на встречи к олигарху в Женеву и Тель-Авив.

Олигархи естественно заинтересованы усилить свое влияние на государственную политику в Украине. Это можно сделать только при посредничестве или президентских, или парламентских выборов. Влияние Коломойского, на мой взгляд, сейчас гораздо шире,

– сказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.

О впечатляющих схемах заработка Игоря Коломойского – смотрите в программе.