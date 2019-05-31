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      Олигархи Украины: как Коломойский зарабатывает на украинцах

      Схемы 89 Читати новину українською

      Уже скоро в Украине состоятся еще одни выборы, парламентские. Поэтому олигархи уже начали вести переговоры с кандидатами и готовить себе почву на будущее. Журналисты программы "Схемы" зафиксировали переговоры олигарха Игоря Коломойского с топ-политиками, которые могут стать союзниками партии Владимира Зеленского в новом правительстве.

      Известно, что он приезжал к министру внутренних дел Арсену Авакова. Трижды его кортеж видели в гостях у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Зачем Коломойскому контролировать власть? Журналисты программы "Схемы" проанализировали те бизнес-интересы Коломойского, которые могут идти вразрез с интересами общества.

      Читайте также: Коломойский вернулся в Украину: что известно о первых встречах олигарха

      Олигархи в Украине – до сих пор неотъемлемая часть системы управления государством. Они контролируют крупнейшие промышленные предприятия, а через подконтрольные СМИ формируют общественное мнение, так как им нужно, финансируют отдельных политиков или даже целые политические группы.

      Олигархи появились в Украине вскоре после обретения ею независимости, отметил исполнительный директор фонда Блейзера в Украине Олег Устенко.

      В конце 90-х – начале 2000-х годов возникла такая группа людей, которая смогла воспользоваться возможностями украинской приватизации и собственного влияния на экономику страны. И в какой-то период времени они поняли, что они от с этого имеют выгоду. А выгоду какую? Выгода – это непосредственно деньги, которые они получают,
      – сказал Устенко.

      Олигарх имеет четко определенные атрибуты. Чтобы назваться олигархом, надо иметь в собственности крупнейшие предприятия в стране, быть владельцем влиятельных медиа, в частности телеканалов, иметь своих представителей во власти и использовать их для обогащения своей бизнес-империи. Классическими олигархами в Украине принято считать пятерых: Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Виктора Пинчука, а также пятого президента – Петра Порошенко.

      Украинские олигархи

      В зависимости от того, на кого олигарх сделал ставку на очередных выборах, меняется масштаб его влияния на принятие решений в стране. Одним из очевидных выгодоприобретателей нынешних президентских выборов считается Игорь Коломойский. Что неудивительно, ведь если последние два года он был в опале у президента Петра Порошенко, воюя с ним на безопасном расстоянии из Израиля.

      В мае олигарх триумфально вернулся в Украину, не скрывая восторга от избрания новым президентом страны Владимира Зеленского, его давнего бизнес-партнера по телевизионному бизнесу. Первое кадровое назначение Зеленского – на должность главы Администрации президента. Им стал Андрей Богдан.


      Главой Администрации президента стал Андрей Богдан

      Человеком Коломойского его называют не только из-за очевидной формальной связи – ведь Богдан до назначения в АП работал личным адвокатом олигарха. "Схемы" проанализировали, что до выдвижения Зеленского в президенты именно Андрей Богдан сопровождал его в поездках на встречи к олигарху в Женеву и Тель-Авив.

      Олигархи естественно заинтересованы усилить свое влияние на государственную политику в Украине. Это можно сделать только при посредничестве или президентских, или парламентских выборов. Влияние Коломойского, на мой взгляд, сейчас гораздо шире,
      – сказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина.

      О впечатляющих схемах заработка Игоря Коломойского – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Медиа Бизнес Журналисты Игорь Коломойский Андрей Богдан Назначения Зеленского Деньги
      Источник: 24 канал
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